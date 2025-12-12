Ελληνικές προσωπικότητες της Ναυτιλίας στο Top 100 της Lloyd’s List

Είναι δεδομένο ότι σε μια χρονιά κατά την οποία η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται πιο εκτεθειμένη από ποτέ σε γεωπολιτικές εντάσεις, κανονιστικές πιέσεις και μακροοικονομικές αναταράξεις, η ελληνική παρουσία εξακολουθεί να λειτουργεί ως σταθερός πυλώνας επιρροής.

Η φετινή λίστα της Lloyd’s List με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας για το 2025 αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη μετάβαση: η ισχύς δεν μετριέται πλέον μόνο σε χωρητικότητα, αλλά σε στρατηγική, θεσμικό βάρος και ικανότητα προσαρμογής.

Ενδεικτικό της αλλαγής των συσχετισμών είναι το γεγονός ότι στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισέρχεται μάλιστα για πρώτη φορά σε αυτή. Δασμοί, κυρώσεις και πολιτικές αποφάσεις έχουν καταστήσει τις εμπορικές ροές πιο ασταθείς από ποτέ, μεταφέροντας το κέντρο βάρους της επιρροής πέρα από τα ναυτιλιακά γραφεία και στα υψηλότερα κλιμάκια της παγκόσμιας πολιτικής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, η Ελλάδα καταγράφει 17 παρουσίες στο Top 100, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μια από τις ελάχιστες χώρες που συνδυάζουν ισχυρούς πλοιοκτήτες, θεσμική εκπροσώπηση και διεθνή ρόλο στη χάραξη πολιτικής για τη ναυτιλία.

Στις υψηλότερες θέσεις ξεχωρίζει η Μαρία Αγγελικούση (Angelicoussis Shipping Group), η οποία αναδεικνύεται στην 8η θέση, ως η κορυφαία Ελληνίδα πλοιοκτήτρια για το 2025. Λίγο πιο κάτω, στη 10η θέση, βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης (Capital Group).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ελληνικό «δίδυμο» στη μέση της πρώτης εικοσάδας: ο Γιώργος Οικονόμου (Όμιλος TMS) στη 13η θέση και ο Γιώργος Προκοπίου (Dynacom/Dynagas/Seatraders) στη 14η, δύο επιχειρηματίες με διαχρονική επιρροή στη διεθνή αγορά.

Στη 24η θέση, η Lloyd’s List καταγράφει δύο ελληνικές παρουσίες με έντονο θεσμικό αποτύπωμα: την Φωτεινή Ιωαννίδου και τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθούν ακόμα σημαντικές καταγραφές Ελλήνων σε καίριες θέσεις του πίνακα:

• Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στη 26η θέση.

• Αγγελική Φράγκου (Navios Group) στη 29η θέση.

• Θωμάς Καζάκος, Γραμματέας του ICS, στη 36η θέση.

• Κωστής Κωνσταντακόπουλος (Costamare), στη 40η θέση.

• Σεμίραμις Παληού (Diana Shipping / Helmepa) στη 52η θέση.

• Νικόλας Π. Τσάκος (Tsakos Energy Navigation) στη 56η θέση.

• Πήτερ Λιβανός (GasLog/DryLog), στη 60ή θέση.

• Γιώργος Λογοθέτης (Libra Group), στη 67η θέση.

• Πέτρος Παππάς (Star Bulk), στη 80ή θέση.

• Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας της European Shipowners, στην 88η θέση.

• Έλπη Πετράκη (Enea Management / WISTA International), στη 91η θέση.

