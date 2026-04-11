Ο δρόμος για νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου περνά μέσα από τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, τη συνέχιση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της θεσμικής αξιοπιστίας της χώρας. Στην ετήσια έκθεσή της για το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι είναι εφικτή η περαιτέρω άνοδος της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από τη βαθμίδα BBB σήμερα έως τη βαθμίδα Α μέχρι το τέλος του 2029.

Η ανάλυση της ΤτΕ βασίζεται στις προβλέψεις των μεγάλων οίκων αξιολόγησης, αλλά και στις παραδοχές του υπουργείου Οικονομικών για τα επόμενα χρόνια. Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, ενώ το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει καθοδική πορεία. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται ρυθμός 1,9%, επίπεδο υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Κλειδί τα πλεονάσματα και η αποκλιμάκωση του χρέους

Στο δημοσιονομικό πεδίο, οι προβλέψεις συγκλίνουν στο ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα και τα επόμενα χρόνια. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 θα φτάσει στο 4,4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να έχει υποχωρήσει στο 146% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Με βάση τις προβλέψεις που ενσωματώνει η ανάλυση, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω στο 119% έως το τέλος του 2029. Κατά την ΤτΕ, αυτή η αποκλιμάκωση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης και μικρότερης μεταβλητότητας στο ΑΕΠ, αρκεί για να οδηγήσει την Ελλάδα περίπου μία βαθμίδα υψηλότερα, δηλαδή από BBB σε BBB+.

Γιατί δεν αρκούν μόνο τα οικονομικά μεγέθη

Η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η μετάβαση από το BBB+ στη βαθμίδα Α δεν θα κριθεί μόνο από αριθμούς όπως το χρέος, η ανάπτυξη ή τα πλεονάσματα. Οι οίκοι αξιολόγησης δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στους λεγόμενους ποιοτικούς δείκτες διακυβέρνησης, δηλαδή σε παραμέτρους που σχετίζονται με τη λειτουργία του κράτους και των θεσμών.

Σε αυτούς τους δείκτες περιλαμβάνονται το κράτος δικαίου, η πολιτική σταθερότητα, ο έλεγχος της διαφθοράς, η ποιότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και η λογοδοσία. Για αυτό και η ΤτΕ επισημαίνει ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ειδικά στη Δικαιοσύνη και στη δημόσια διοίκηση, είναι καθοριστική αν η χώρα θέλει να κερδίσει ακόμη μία αναβάθμιση.

Το όφελος από τις αναβαθμίσεις

Η βελτίωση του αξιόχρεου δεν είναι μόνο συμβολική. Η ΤτΕ σημειώνει ότι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας έχει ήδη συνδεθεί με καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης, ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και χαμηλότερο κόστος δανεισμού για κράτος, τράπεζες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, στην ίδια έκθεση καταγράφεται ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον επίσης εντός επενδυτικής βαθμίδας, γεγονός που στηρίζει περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

Το συνολικό μήνυμα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σαφές: η χώρα έχει ήδη καλύψει σημαντικό έδαφος, όμως η επόμενη μεγάλη αναβάθμιση δεν θα έρθει αυτόματα. Θα εξαρτηθεί από το αν η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να συνδυάζει ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα και χειροπιαστή πρόοδο στους θεσμούς.

