Στις αγορές βγαίνει την Τετάρτη 15 Απριλίου το Ελληνικό Δημόσιο, προχωρώντας σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η δημοπρασία αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή.

Πρόκειται για το νέο δεκαετές ομόλογο που είχε εκδοθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Έως 250 εκατ. ευρώ το ποσό της δημοπρασίας

Στόχος της επανέκδοσης είναι η κάλυψη της επενδυτικής ζήτησης, αλλά και η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κινούνταν στο 3,75%. Το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, του οποίου η απόδοση βρίσκεται στο 3,05%, διαμορφωνόταν στο 0,70%.

Ανθεκτικότητα παρά τη διεθνή μεταβλητότητα

Τα ελληνικά ομόλογα έχουν δείξει ανθεκτικότητα, παρά τις πιέσεις και τη μεταβλητότητα που προκάλεσε η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Ωστόσο, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά περίπου 44 μονάδες βάσης μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας το 3,79% στις αρχές Απριλίου, από 3,35% στις αρχές Μαρτίου.

Την ίδια περίοδο, το περιθώριο έναντι του γερμανικού 10ετούς ομολόγου διευρύνθηκε ελαφρώς στις 76 μονάδες βάσης, από περίπου 50-60 μονάδες βάσης πριν από την κρίση.

Η άνοδος των αποδόσεων συνδέεται με τους φόβους για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας.

Ποιοι θα συμμετάσχουν στη δημοπρασία

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνο Βασικοί Διαπραγματευτές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ΗΔΑΤ έως τις 12:00 τοπική ώρα της 15ης Απριλίου 2026. Κάθε Βασικός Διαπραγματευτής μπορεί να υποβάλει έως πέντε ανταγωνιστικές προσφορές.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές, μέχρι να καλυφθεί το δημοπρατούμενο ποσό. Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές μόνο ανταγωνιστικές προσφορές, ενώ δεν θα δοθεί καμία προμήθεια για τα ομόλογα.

