Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,8% το 2026 και 1,7% το 2027, από 2,1% πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι προβλέψεις του Ταμείου επηρεάζονται έντονα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ασκεί πιέσεις στην παγκόσμια δραστηριότητα, στις τιμές ενέργειας και στον πληθωρισμό.

Ανάπτυξη με χαμηλότερο ρυθμό

Στην «πρόβλεψη αναφοράς» του ΔΝΤ, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί φέτος στο 3,1%, από 3,4% πέρυσι, για να ανακάμψει οριακά στο 3,2% το 2027.

Για την Ευρωζώνη, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,1% το 2026, από 1,4% πέρυσι, και μικρή άνοδο στο 1,2% το 2027.

Η Ελλάδα διατηρεί υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, ωστόσο η επιβράδυνση δείχνει ότι η διεθνής αβεβαιότητα και το ενεργειακό κόστος επηρεάζουν και την εγχώρια οικονομία.

Στο 3,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ εκτιμά ότι στην Ελλάδα θα αυξηθεί από 2,9% πέρυσι στο 3,5% φέτος, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί από 2,1% πέρυσι στο 2,6% φέτος και να μειωθεί στο 2,2% το 2027. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Ταμείο βλέπει αύξηση του πληθωρισμού στο 4,4% φέτος, από 4,1% το 2025.

Μεγάλη μείωση της ανεργίας

Θετική εικόνα καταγράφεται στην αγορά εργασίας, καθώς το ΔΝΤ προβλέπει σημαντική μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει από 8,9% το 2025 στο 7,4% φέτος και στο 7,1% το 2027.

Για την Ευρωζώνη, η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί οριακά, από 6,3% πέρυσι στο 6,2% φέτος και στο 6,1% το 2027.

Παράλληλα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθεί από 5,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 6,4% το 2026, για να επιστρέψει στο 5,7% το 2027.

Το σενάριο αναφοράς και οι κίνδυνοι

Το ΔΝΤ χρησιμοποιεί πλέον τον όρο «πρόβλεψη αναφοράς» για την παγκόσμια οικονομία, αντί του βασικού σεναρίου που αξιοποιούσε σε προηγούμενες εκθέσεις.

Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει για περισσότερο από λίγες εβδομάδες ακόμη, ώστε οι διαταραχές στην παγκόσμια οικονομία να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται.

Το Ταμείο εκτιμά ότι η παραγωγή και οι εξαγωγές από την περιοχή της Μέσης Ανατολής θα εξομαλυνθούν έως τα μέσα του 2026, με αύξηση των τιμών ενέργειας κατά 19% και των τιμών πετρελαίου κατά 21,4% το 2026.

Στην ίδια πρόβλεψη περιλαμβάνεται και αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 50 μονάδες βάσης, δηλαδή κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, μέσα στο 2026.

Τα δυσμενή σενάρια του ΔΝΤ

Στο δυσμενές σενάριο, που υποθέτει μεγαλύτερες και πιο επίμονες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, η παγκόσμια ανάπτυξη θα περιοριζόταν στο 2,5% το 2026, ενώ ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα ανέβαινε στο 5,4%.

Στο ακραίο σενάριο, όπου προβλέπονται νέες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρούσε ακόμη περισσότερο, στο 2%, ενώ ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα ξεπερνούσε το 6% το 2027.

Το Ταμείο προειδοποιεί ότι η πιθανότητα να υλοποιηθούν αυτά τα σενάρια αυξάνεται όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και οι σχετικές διαταραχές.

Στοχευμένη και προσωρινή στήριξη ζητά το Ταμείο

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν οι χώρες πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά.

Όπως τονίζει, όπου η δημοσιονομική στήριξη κρίνεται αναγκαία για την προστασία των πιο ευάλωτων απέναντι σε ακραία εξωτερικά σοκ, θα πρέπει να είναι έγκαιρη, προσωρινή, στοχευμένη και χρηματοδοτημένη μέσα στα όρια των προϋπολογισμών.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το Ταμείο ζητά να υπάρχει σαφής διαδρομή επιστροφής στη δημοσιονομική ισορροπία, ώστε η στήριξη να μην οδηγήσει σε νέους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά.

