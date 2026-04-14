Ακριβότερα τα πλασματικά έτη λόγω κατώτατου μισθού – Πότε συμφέρει η εξαγορά

Αυξημένο κατά 8 ευρώ τον μήνα είναι πλέον το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών για τους ασφαλισμένους που υπολογίζουν τη σύνταξή τους με βάση τις κατώτατες αποδοχές, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το νέο κόστος διαμορφώνεται στα 184 ευρώ μηνιαίως ή 2.208 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι ένας ασφαλισμένος που επιθυμεί να εξαγοράσει τρία έτη θα χρειαστεί να καταβάλει συνολικά 6.624 ευρώ.

Πότε συμφέρει η εξαγορά

Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, η εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική, εφόσον χρησιμοποιείται στρατηγικά.

Η μεγαλύτερη «απόδοση» προκύπτει όταν τα πλασματικά έτη:

Οδηγούν σε άμεση θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης

Επιτρέπουν έξοδο έως και 7-9 χρόνια νωρίτερα

Αυξάνουν σημαντικά το τελικό ποσό της σύνταξης

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι όσοι βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, καθώς τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 30 έτη είναι υψηλότερα, ενισχύοντας τη σύνταξη.

Αντίθετα, όταν η εξαγορά δεν οδηγεί σε άμεση συνταξιοδότηση ή ο ασφαλισμένος απέχει αρκετά από τη 40ετία, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το κόστος να υπερβεί το όφελος, οδηγώντας ακόμη και σε οικονομική «ζημιά».

Ποιες κατηγορίες αναγνωρίζονται

Τα βασικά είδη πλασματικών ετών περιλαμβάνουν:

Στρατιωτική θητεία

Χρόνο σπουδών

Χρόνο τέκνων

Επιδοτούμενη ανεργία

Επιδοτούμενη ασθένεια

Σημειώνεται ότι οι περίοδοι επιδοτούμενης ανεργίας και ασθένειας αναγνωρίζονται δωρεάν, αλλά δεν προσμετρώνται στην ανταποδοτική σύνταξη – μόνο στη θεμελίωση δικαιώματος.

Τι είναι τα πλασματικά έτη

Πρόκειται για χρόνο που δεν έχει διανυθεί πραγματικά στην ασφάλιση και για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί εισφορές. Ωστόσο, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να τον αναγνωρίσει και να τον εξαγοράσει, ώστε να προστεθεί στον συνολικό συντάξιμο χρόνο.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αναγνώριση και εξαγορά μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με αίτηση στον e-ΕΦΚΑ, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Η χρονική επιλογή της αίτησης είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος εξαγοράς.

Πόσα έτη μπορούν να εξαγοραστούν

Το ανώτατο όριο εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης:

Έως 4 έτη για το 2011

Έως 5 έτη για το 2012

Έως 6 έτη για το 2013

Έως 7 έτη από το 2014 και μετά

Πώς υπολογίζεται το κόστος

Το κόστος διαφοροποιείται ανά κατηγορία ασφαλισμένου:

Δημόσιο: 20% επί του μισθού κατά τον μήνα αίτησης

Ιδιωτικός τομέας: 20% επί των τελευταίων ασφαλιστέων αποδοχών

Αυτοαπασχολούμενοι: βάσει της εισφοράς σύνταξης του τελευταίου έτους

Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη συνταξιοδότηση, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Το τελικό όφελος εξαρτάται από τον χρόνο αίτησης, το ασφαλιστικό προφίλ και τον στόχο εξόδου από την εργασία, καθιστώντας αναγκαία την εξατομικευμένη μελέτη πριν από κάθε απόφαση.