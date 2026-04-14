Η μεταφορά συντελεστή δόμησης επιστρέφει στο προσκήνιο και φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων, δίνοντας διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που για χρόνια έβλεπαν την περιουσία τους να παραμένει δεσμευμένη και αναξιοποίητη.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που υπήρχε εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν κατάφερε να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Πλέον, επανενεργοποιείται με πιο σύγχρονους όρους, με στόχο να απελευθερώσει αξίες που ήταν εγκλωβισμένες και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες αξιοποίησης γης.

Πώς λειτουργεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Η βασική λογική του μέτρου είναι ότι ένας ιδιοκτήτης που δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το ακίνητό του, λόγω πολεοδομικών περιορισμών ή επειδή το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, μπορεί να μεταφέρει το δικαίωμα δόμησης σε άλλη περιοχή.

Έτσι, το δικαίωμα αυτό δεν χάνεται, αλλά αποκτά οικονομική αξία.

Στην πράξη, ένα ακίνητο «δίνει» δικαιώματα δόμησης και ένα άλλο τα «λαμβάνει». Το πρώτο χαρακτηρίζεται ως βαρυνόμενο ακίνητο, καθώς δεν μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο του επιτρεπόμενου συντελεστή. Το δεύτερο είναι το ωφελούμενο ακίνητο, το οποίο μπορεί να χτίσει περισσότερα τετραγωνικά από όσα αρχικά επιτρέπονταν.

Η διαδικασία γίνεται μέσα από κεντρικό μηχανισμό, ο οποίος αντιστοιχίζει τα δικαιώματα και καθορίζει την αξία τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα «τετραγωνικά» μετατρέπονται ουσιαστικά σε διαπραγματεύσιμο προϊόν.

Τι σημαίνει για την αγορά ακινήτων

Η ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης δεν αφορά μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις ιδιοκτητών. Μπορεί να επηρεάσει συνολικά την αγορά ακινήτων, καθώς απελευθερώνει περιουσίες που μέχρι σήμερα παρέμεναν «παγωμένες».

Από τη μία, ιδιοκτήτες δεσμευμένων ακινήτων αποκτούν τη δυνατότητα να αποζημιωθούν έμμεσα για ένα δικαίωμα που δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Από την άλλη, δημιουργείται δυνατότητα αύξησης της δόμησης σε επιλεγμένες περιοχές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις.

Στην ουσία, το μέτρο λειτουργεί ως μηχανισμός ανακατανομής αξίας: μεταφέρει δικαιώματα από περιοχές όπου η δόμηση περιορίζεται σε περιοχές όπου μπορεί να υποστηριχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Ο ρόλος των ζωνών υποδοχής συντελεστή

Κομβικό ρόλο στο νέο πλαίσιο έχουν οι ζώνες υποδοχής συντελεστή. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η αύξηση της δόμησης μέσω της μεταφοράς συντελεστή.

Η επιλογή τους δεν γίνεται τυχαία. Στόχος είναι να ενισχυθούν περιοχές που μπορούν να δεχθούν περισσότερη ανάπτυξη χωρίς να επιβαρυνθεί υπερβολικά το αστικό περιβάλλον.

Έτσι, η μεταφορά συντελεστή δεν λειτουργεί μόνο ως οικονομικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού. Από τη μία πλευρά βοηθά στη διατήρηση περιοχών με ιδιαίτερο χαρακτήρα, ενώ από την άλλη κατευθύνει την ανάπτυξη σε ζώνες που μπορούν να την υποστηρίξουν.

Ποιο είναι το όφελος για τους ιδιοκτήτες

Για τους ιδιοκτήτες, το βασικό όφελος είναι ότι μπορούν να αξιοποιήσουν ένα δικαίωμα που μέχρι σήμερα έμενε ανενεργό. Αντί η περιουσία τους να χάνει αξία λόγω περιορισμών, αποκτά πλέον οικονομική υπόσταση.

Ιδιαίτερα για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή είναι δεσμευμένα για κοινόχρηστους χώρους, η μεταφορά συντελεστή δόμησης μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμμεσης αποζημίωσης.

Παράλληλα, ανοίγονται νέες προοπτικές και για επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον δικαιώματα δόμησης και να προχωρήσουν σε μεγαλύτερα έργα.

Οι προκλήσεις του μέτρου

Παρά τη δυναμική του, το μέτρο έχει και κρίσιμες προϋποθέσεις. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αντιστοίχισης των δικαιωμάτων, αλλά και από το αν οι ζώνες υποδοχής θα είναι επαρκείς.

Χρειάζεται επίσης ισορροπία, ώστε η αύξηση της δόμησης να μη δημιουργήσει υπερβολικές πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Αν η διαδικασία δεν συνοδευτεί από σωστό σχεδιασμό, υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής και του αστικού περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, το πλαίσιο προβλέπει κανόνες και περιορισμούς, μεταξύ των οποίων και ανώτατα όρια αύξησης του συντελεστή.

Ένα παλιό εργαλείο με σύγχρονους όρους

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν είναι νέος θεσμός. Υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά στο παρελθόν παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανενεργός, λόγω θεσμικών, πρακτικών και τεχνικών δυσκολιών.

Η σημερινή επανενεργοποίησή του επιχειρεί να αξιοποιήσει το μέτρο μέσα από ψηφιακά συστήματα, καλύτερη καταγραφή, διαφανέστερες διαδικασίες και πιο οργανωμένη παρακολούθηση των συναλλαγών.

Με αυτόν τον τρόπο, ο συντελεστής δόμησης μετατρέπεται από ένα τεχνικό πολεοδομικό μέγεθος σε οικονομικό εργαλείο, που μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Το ζητούμενο πλέον είναι πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Από την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού και τη σωστή επιλογή των ζωνών υποδοχής θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το αποτύπωμα που θα αφήσει στην αγορά ακινήτων, στην οικονομία και στην αξιοποίηση της γης.

