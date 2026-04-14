Εξώσεις-εξπρές από 1η Μαΐου: Τέλος οι καθυστερήσεις για τα απλήρωτα ενοίκια

Μια ριζική αλλαγή στο τοπίο των αστικών μισθώσεων φέρνει η 1η Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποσκοπεί στην άμεση ανακούφιση των ιδιοκτητών ακινήτων που έρχονται αντιμέτωποι με κακοπληρωτές, μεταφέροντας την αρμοδιότητα από τους δικαστές σε ειδικά πιστοποιημένους δικηγόρους.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Προκειμένου να αποφεύγονται οι δικαστικές αίθουσες και οι πολυμήνεις αναμονές, η διαδικασία περνά σε πιστοποιημένους δικηγόρους που θα περιλαμβάνονται σε ειδικούς καταλόγους των Πρωτοδικείων.

Οι δικηγόροι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή εμπειρία, να είναι πειθαρχικά καθαροί και να έχουν ολοκληρώσει ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια. Η ανάθεση των υποθέσεων θα γίνεται με αυστηρή αλφαβητική σειρά, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα επιλεκτικής ανάθεσης.

Το βασικότερο στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Ο δικηγόρος υποχρεούται να εκδώσει τη διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα ανάθεσης της υπόθεσης.

Όσον αφορά το κόστος, η αποζημίωση έχει καθοριστεί ως εξής:

400 ευρώ για την έκδοση διαταγής πληρωμής (οφειλόμενα μισθώματα).

300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου (έξωση). Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών

Παράλληλα με τις ταχύρρυθμες εξώσεις, το 2026 αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα που, μέσω διασταυρώσεων στοιχείων της ΑΑΔΕ, θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν το «προφίλ συνέπειας» των υποψήφιων ενοικιαστών πριν την υπογραφή του συμβολαίου, προστατεύοντας την αγορά από συστηματικούς κακοπληρωτές.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 30 Απριλίου 2026, οι διαταγές θα συνεχίσουν να εκδίδονται με την παραδοσιακή δικαστική οδό.

