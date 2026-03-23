Ελληνικό FBI: Ξήλωσε κύκλωμα με εικονικές ασφαλίσεις – Μέσα TikToker, μοντέλα και παίκτες ριάλιτι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε μέσω εικονικών εταιρειών και να είχε προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία εμφανίζονται και πρόσωπα με δημόσια αναγνωρισιμότητα.

23 Μαρ. 2026 13:04
Pelop News

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένες κινήσεις για την αποδόμηση κυκλώματος που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό εικονικών ασφαλίσεων μέσω εταιρειών – «βιτρίνα». Η έρευνα αφορά υπόθεση που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτείνεται χρονικά από το 2018 και συνδέεται με σοβαρή ζημία σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία εκτιμάται ότι φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά περίπου 40 κατηγορούμενοι, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι στο σχήμα. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στη δικογραφία περιλαμβάνονται και πρόσωπα γνωστά από τα social media, την τηλεόραση και ριάλιτι προγράμματα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν εικονική επιχειρηματική δραστηριότητα για να εμφανίζουν ασφαλιστική και φορολογική εικόνα που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αποκομίζοντας οφέλη και προκαλώντας απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία. Το βάθος της υπόθεσης και ο αριθμός των εμπλεκομένων δείχνουν ότι οι αρχές ερευνούν μια οργανωμένη και πολυεπίπεδη δράση, με την επιχείρηση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

