Ελληνικός Ποιμενικός: Ο αγαθός γίγαντας της ελληνικής υπαίθρου που κινδυνεύει να χαθεί

Δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψει κανείς στην ελληνική επαρχία και να μη συναντήσει μια μεγαλόπρεπη, επιβλητική αλλά ταυτόχρονα γαλήνια φιγούρα, με αγνά μάτια και φουντωτό τρίχωμα. Είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός ή αλλιώς το γνωστό τσοπανόσκυλο – ο φύλακας των βουνών και των κοπαδιών.

Για πολλούς από εμάς, η εικόνα του είναι συνδεδεμένη με παιδικές αναμνήσεις από χωριά και στάνες. Σκύλοι που προκαλούσαν θαυμασμό αλλά και δέος, καθώς προστάτευαν με αυταπάρνηση τα ζώα από κάθε απειλή. Χρόνια μετά, η ανάγκη να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή τη μοναδική φυλή γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Η ιστορία του που χάνεται στα βάθη των αιώνων

Ο Ελληνικός Ποιμενικός είναι μια από τις αρχαιότερες φυλές φύλαξης στον κόσμο. Οι ρίζες του φτάνουν μέχρι την αρχαία Ελλάδα και συνδέεται άμεσα με τους Μολοσσούς της Ηπείρου, γνωστούς για τη δύναμη και το θάρρος τους. Η παρουσία του καταγράφεται ακόμη και στα Ομηρικά Έπη, ενώ υπάρχει η άποψη πως ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα, ανήκε σε αυτή τη φυλή.

Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος φέρεται να χρησιμοποιούσε Ελληνικούς Ποιμενικούς στις εκστρατείες του, ενώ φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας εξυμνούσαν την αφοσίωση και τη γενναιότητά τους.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά

Ο Ελληνικός Ποιμενικός είναι ένας μεγαλόσωμος, ανθεκτικός και εξαιρετικά δυνατός σκύλος. Διακρίνεται για το μεγάλο κεφάλι, το φαρδύ στήθος και τον ισχυρό σκελετό του.

Τα αρσενικά φτάνουν τα 65–75 εκατοστά σε ύψος και μπορούν να ξεπεράσουν τα 50 κιλά, ενώ τα θηλυκά κινούνται στα 60–70 εκατοστά και περίπου στα 40 κιλά.

Το τρίχωμά του είναι πλούσιο και πυκνό, ιδανικό για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες των βουνών. Οι πιο συνηθισμένοι χρωματισμοί είναι το μαύρο, το λευκό και το γκρι, σε διάφορους συνδυασμούς. Η μέση διάρκεια ζωής του είναι 8 με 10 χρόνια, αν και με καλή φροντίδα μπορεί να ζήσει περισσότερο.

Ο χαρακτήρας: Πιστός, θαρραλέος και ανεξάρτητος

Ο Ελληνικός Ποιμενικός είναι βαθιά δεμένος με τον άνθρωπό του και τα ζώα που του έχουν εμπιστευθεί. Είναι εξαιρετικά προστατευτικός και δεν διστάζει να αντιμετωπίσει ακόμη και θηρευτές, όπως λύκους ή αρκούδες.

Πρόκειται για έναν έξυπνο αλλά ανεξάρτητο σκύλο, που χρειάζεται χώρο και σκοπό για να είναι ισορροπημένος. Δεν ενδείκνυται για διαβίωση σε μικρά διαμερίσματα, καθώς από τη φύση του είναι μαθημένος σε ανοιχτούς χώρους και δράση.

Ο ρόλος του στον χρόνο

Η βασική αποστολή του ήταν και παραμένει η προστασία των κοπαδιών από αρπακτικά ζώα, όπως λύκοι, αλεπούδες και τσακάλια. Παρότι σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και για τη φύλαξη χώρων, ο πραγματικός του προορισμός είναι συνυφασμένος με την κτηνοτροφία και τη ζωή στην ύπαιθρο.

Ένας πληθυσμός σε κίνδυνο

Η μείωση της κτηνοτροφίας και οι ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις με άλλες φυλές έχουν οδηγήσει σε σημαντική αλλοίωση των χαρακτηριστικών του Ελληνικού Ποιμενικού. Εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι από 3.000 γνήσιοι Ελληνικοί Ποιμενικοί στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες) εξακολουθεί να αποτελεί τεράστια απειλή για τη ζωή τους. Ο οργανισμός «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» από το 1998 υλοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής και προστασίας, με στόχο τη διάσωση της φυλής.

Ένας ζωντανός θησαυρός που πρέπει να προστατευτεί

Ο Ελληνικός Ποιμενικός δεν είναι απλώς ένας σκύλος. Είναι κομμάτι της ελληνικής παράδοσης, της ιστορίας και της υπαίθρου. Η παρουσία του γεννά σεβασμό και συγκίνηση, υπενθυμίζοντάς μας τη βαθιά σύνδεση ανθρώπου και φύσης.

Αν θέλουμε αυτός ο «αγαθός γίγαντας» να συνεχίσει να περιπολεί στα ελληνικά βουνά, οφείλουμε να τον προστατεύσουμε, να τον σεβαστούμε και να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



