Eurovision: «Αποκλείεται, έχω σίγουρα πάνω από 20 φίλους», πώς σχολίασε η Nafsica το ότι δεν πήρε κανένα βαθμό ΒΙΝΤΕΟ

Η Klavdia με το τραγούδι «Αστερομάτα» στέφθηκε η μεγάλη νικήτρια του ελληνικού τελικού και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2025, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Μετά την ολοκλήρωση της λαμπερής βραδιάς, την οποία παρουσίασαν η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς, ανακοινώθηκε η τελική κατάταξη των 12 τραγουδιών. Ωστόσο, μια συμμετοχή βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να μην συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό. Ο λόγος για τη Nafsica και το τραγούδι «Unhurt me», που έμεινε χωρίς βαθμολογία, γεγονός που η ίδια έμαθε από τους δημοσιογράφους την ώρα που έκανε δηλώσεις.

Η αντίδρασή της κατέγραψε η κάμερα, με την τραγουδίστρια να δείχνει φανερά αμήχανη από την απρόσμενη εξέλιξη. «Δεν το έχω δει καθόλου αυτό. Πού το έγραψαν; Αποκλείεται, έχω σίγουρα πάνω από 20 φίλους», σχολίασε η ίδια.

Αναλυτικά η βαθμολογία που έλαβαν τα 12 τραγούδια στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025

1. Klavdia, Αστερομάτα – 44 βαθμοί

2. Evangelia, Vale – 42 βαθμοί

3. Barbz, Sirens – 30 βαθμοί

4. Dinamiss, Odyssey – 24 βαθμοί

5, Xannova Xan, Play it – 20 βαθμοί

6. Κώστας Αγέρης, Γη μου – 18 βαθμοί

7. Rikki, Elevator (Up and down) – 14 βαθμοί

8. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης, Παράδεισος – 13 βαθμοί

9. Θάνος Λάμπρου, Free Love – 12 βαθμοί

10. Georgina Kalais & Joht Vlaseros, High Road – 8 βαθμοί

11. Andy Nicolas, Lost my way – 8 βαθμοί

12 Nafsica, Unhurt me – 0 βαθμοί

