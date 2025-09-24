Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο προς Τραμπ: Να μπλοκαριστεί η πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Η επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο πυροδότησε έντονη κινητοποίηση στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να απορρίψει την πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Στην επιστολή επισημαίνονται οι ενέργειες της Άγκυρας που έρχονται σε αντίθεση με τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο: η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στρατιωτική παρουσία στη Συρία, οι απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας και η καταπίεση Κούρδων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους περιορισμούς κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τις απειλές προς το Ισραήλ και τη στήριξη της Άγκυρας σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς.

Η επιστολή τονίζει επίσης την επιθετική στρατηγική στροφή της Τουρκίας προς Ρωσία και Κίνα, τη συμμετοχή στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τις προσπάθειες υπονόμευσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών βάσεων στη Σούδα. Το AHI καλεί τις ΗΠΑ να απαιτήσουν από την Τουρκία συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσουν κάθε νέα εξοπλιστική συμφωνία που θα ενισχύει την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

