Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο προς Τραμπ: Να μπλοκαριστεί η πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ζητείται από την Ουάσινγκτον να θέσει την Άγκυρα προ των ευθυνών της για αποσταθεροποιητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου

Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο προς Τραμπ: Να μπλοκαριστεί η πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
24 Σεπ. 2025 8:59
Pelop News

Η επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο πυροδότησε έντονη κινητοποίηση στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να απορρίψει την πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οριστικό «γιοκ» για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, το παρασκήνιο

Στην επιστολή επισημαίνονται οι ενέργειες της Άγκυρας που έρχονται σε αντίθεση με τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο: η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στρατιωτική παρουσία στη Συρία, οι απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας και η καταπίεση Κούρδων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους περιορισμούς κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τις απειλές προς το Ισραήλ και τη στήριξη της Άγκυρας σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς.

Η επιστολή τονίζει επίσης την επιθετική στρατηγική στροφή της Τουρκίας προς Ρωσία και Κίνα, τη συμμετοχή στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τις προσπάθειες υπονόμευσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών βάσεων στη Σούδα. Το AHI καλεί τις ΗΠΑ να απαιτήσουν από την Τουρκία συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσουν κάθε νέα εξοπλιστική συμφωνία που θα ενισχύει την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ