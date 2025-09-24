Οριστικό «γιοκ» για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, το παρασκήνιο

Σε μεταγενέστερη ημερομηνία παραπέμπεται η προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ακύρωση από την τουρκική πλευρά και την αδυναμία εξεύρεσης κοινού χρόνου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Αθήνα, ωστόσο, διαμηνύει πως παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική των ανοιχτών διαύλων με την Άγκυρα, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, η επικοινωνία με τη γείτονα χώρα είναι στρατηγικής σημασίας.

Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!

Ανώτατη κυβερνητική πηγή, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, τόνισε πως αν και το ραντεβού είχε κανονιστεί, η ελληνική πλευρά προχώρησε στην προαναγγελία της συνάντησης, κάτι που η Άγκυρα δεν συνηθίζει να κάνει. Αυτό στάθηκε αφορμή για τουρκικά δημοσιεύματα που μιλούν για «παραβίαση συμφωνίας» από την Αθήνα.

«Η πρακτική μας είναι να ανακοινώνουμε πάντα τις συναντήσεις. Το ραντεβού ήταν συμφωνημένο και ενταγμένο στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή, όμως, θεωρώ πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του Πρωθυπουργού», ανέφερε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ωστόσο πως θα υπάρξουν μελλοντικές ευκαιρίες για επικοινωνία.

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω προτεραιοτήτων και η νέα ημερομηνία

Την ίδια ώρα, η διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με στόχο την κατάθεση προτάσεων για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα συνέπεσε χρονικά με το προγραμματισμένο τετ-α-τετ των δύο ηγετών στο «Σπίτι της Τουρκίας», απέναντι από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δυο ηγέτες, πάντως την 1η Οκτωβρίου αναμένεται να βρεθούν στην Κοπεγχάγη για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Αν και εκεί δεν κανονιστεί κάποιo ραντεβού, προκειμένου να διαγραφεί ό,τι έγινε στη Νέα Υόρκη, τότε δύσκολα τα «σύννεφα» που έχουν μαζευτεί στις σχέσεις των δυο χώρων θα μπορέσουν να διαλυθούν με δεδομένο πως από πέρυσι δεν έχει οριστεί και η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συναντηθεί επτά φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο, με την Αθήνα να υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα.

