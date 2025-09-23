Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση των δύο ηγετών δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



