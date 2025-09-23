Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω προτεραιοτήτων και η νέα ημερομηνία

Προτεραιότητα του Τούρκου προέδρου η μίνι διάσκεψη που συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω προτεραιοτήτων και η νέα ημερομηνία
23 Σεπ. 2025 18:34
Pelop News

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί απόψε στις 21.00 στη Νέα Υόρκη, αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η αναβολή δεν αποτέλεσε έκπληξη για την ελληνική αποστολή, καθώς από νωρίς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στο παλαιστινιακό και η πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συγκαλέσει μίνι διάσκεψη με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών θα επηρέαζαν το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου.

Πράγματι, λίγα λεπτά μετά τις 16.00 ώρα Ελλάδος, εστάλη η ενημέρωση ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ώρα, καθώς ο Ερντογάν θα λάβει μέρος στη σύνοδο που διοργανώνει ο Τραμπ.

Η στάση της Αθήνας

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέβαλε αντίρρηση στη διευκόλυνση του Τούρκου προέδρου, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της διάσκεψης και την ταυτόχρονη διεξαγωγή της με την προγραμματισμένη διμερή συνάντηση.

Το ραντεβού επρόκειτο να γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας», ωστόσο πλέον οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για να εντοπίσουν νέο διαθέσιμο χρόνο.

Νέα ημερομηνία στο τραπέζι

Όπως όλα δείχνουν, η συνάντηση μετατίθεται για την Τετάρτη, καθώς η ημέρα αυτή εμφανίζεται κενή στο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν. Την Πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο για επίσημη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τις επιλογές.

Οι δύο πλευρές καταβάλλουν προσπάθεια να «κλειδώσουν» το νέο ραντεβού, ακόμη κι αν χρειαστεί η τουρκική αντιπροσωπεία να μεταθέσει άλλο προγραμματισμένο γεγονός στο πλαίσιο της παρουσίας του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ