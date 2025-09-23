Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω προτεραιοτήτων και η νέα ημερομηνία

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί απόψε στις 21.00 στη Νέα Υόρκη, αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η αναβολή δεν αποτέλεσε έκπληξη για την ελληνική αποστολή, καθώς από νωρίς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στο παλαιστινιακό και η πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συγκαλέσει μίνι διάσκεψη με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών θα επηρέαζαν το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου.

Πράγματι, λίγα λεπτά μετά τις 16.00 ώρα Ελλάδος, εστάλη η ενημέρωση ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ώρα, καθώς ο Ερντογάν θα λάβει μέρος στη σύνοδο που διοργανώνει ο Τραμπ.

Η στάση της Αθήνας

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέβαλε αντίρρηση στη διευκόλυνση του Τούρκου προέδρου, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της διάσκεψης και την ταυτόχρονη διεξαγωγή της με την προγραμματισμένη διμερή συνάντηση.

Το ραντεβού επρόκειτο να γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας», ωστόσο πλέον οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για να εντοπίσουν νέο διαθέσιμο χρόνο.

Νέα ημερομηνία στο τραπέζι

Όπως όλα δείχνουν, η συνάντηση μετατίθεται για την Τετάρτη, καθώς η ημέρα αυτή εμφανίζεται κενή στο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν. Την Πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο για επίσημη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τις επιλογές.

Οι δύο πλευρές καταβάλλουν προσπάθεια να «κλειδώσουν» το νέο ραντεβού, ακόμη κι αν χρειαστεί η τουρκική αντιπροσωπεία να μεταθέσει άλλο προγραμματισμένο γεγονός στο πλαίσιο της παρουσίας του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



