Έλον Μασκ: Μπορεί να εργάζεται στον Λευκό Οίκο μέχρι 130 μέρες τον χρόνο

Ο Έλον Μασκ υπηρετεί στην κυβέρνηση Τραμπ ως «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος».

Ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει ότι ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναθέσει την αποστολή περικοπών σε ομοσπονδιακές δαπάνες, δεν εργάζεται ούτε ως εθελοντής ούτε ως πλήρους απασχόλησης υπάλληλος.

Οι ειδικοί κυβερνητικοί υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με απαιτήσεις σύγκρουσης συμφερόντων και ηθικές πολιτικές, αν και αυτές είναι συνήθως λιγότερο αυστηρές από ό,τι για τους κανονικούς ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, σημειώνει το NBC News.

Οι θέσεις αυτές είναι προσωρινές και εξαιρούνται από ορισμένες υποχρεώσεις διαφάνειας που απαιτούνται για μόνιμες θέσεις. Η SpaceX του Μασκ έχει εξασφαλίσει κυβερνητικά συμβόλαια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές, συνιστά πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Ένα άτομο που γνωρίζει τον ρόλο δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να εργάζονται έως 130 ημέρες εντός ενός ημερολογιακού έτους και ότι οι ημέρες αυτές μπορούν να κατανεμηθούν, δηλαδή «ο Μασκ μπορεί να εργάζεται μισή μέρα και αυτή θα μετρά ως μισή».

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου, οι ειδικοί κυβερνητικοί υπάλληλοι υπόκεινται σε περιορισμό των ημερών εργασίας τους, καθώς δεν μπορούν να εργάζονται «πάνω από 130 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 365 ημερών».

Ο Τραμπ όρισε τον Μασκ επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), το οποίο συγκροτήθηκε μετά τη μετονομασία της U.S. Digital Service σε U.S. DOGE Service και την ενσωμάτωσή της στο Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου με εκτελεστικό διάταγμα την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Το εκτελεστικό διάταγμα για την αναδιοργάνωση της U.S. Digital Service έδωσε στο DOGE την εντολή να «μεγιστοποιήσει την κυβερνητική αποδοτικότητα και παραγωγικότητα», ενώ μέλη της ομάδας του DOGE μπορούν να είναι υπάλληλοι ομοσπονδιακών υπηρεσιών ή νεοπροσληφθέντες προσωρινοί υπάλληλοι που, όπως ο Μασκ, έχουν χαρακτηριστεί ως ειδικοί κυβερνητικοί υπάλληλοι.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το DOGE υπό τον Μασκ δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια χωρίς έγκριση από τον Λευκό Οίκο και ότι ο Μασκ δεν θα έχει πάντα το ελεύθερο να επιβάλει τις αποφάσεις του. «Ο Έλον δεν μπορεί και δεν θα κάνει τίποτα χωρίς την έγκρισή μας, και θα του δώσουμε την έγκριση όπου είναι κατάλληλο – όπου δεν είναι, δεν θα το κάνουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έσπευσε να προωθήσει τη στρατηγική μείωσης κυβερνητικών δαπανών, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, X: «Τίποτα δεν έχει υψηλότερη απήχηση στις δημοσκοπήσεις από τη μείωση των κυβερνητικών δαπανών».

Nothing polls higher than cutting government spending https://t.co/koxhurgmMb

Ο Μασκ έχει «επιτεθεί» και είναι αντίθετος στις δαπάνες για ξένη βοήθεια, χαρακτηρίζοντας την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) ως «τρελή σπατάλη χρημάτων» και δηλώνοντας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι ο ίδιος και ο Τραμπ «είναι σε διαδικασία» να την κλείσουν.

Επίσης, σύμφωνα με το enikos, δήλωσε πως η USAID είναι «Είναι εγκληματική οργάνωση» και «δεν διορθώνεται».

USAID is a criminal organization.

Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025