Έλον Μασκ: Δημοσκόπηση για το αν πρέπει να παραιτηθεί από το Twitter

Δημοσκόπηση κάνει στο Twitter ο εκτελεστικός διευθυντής της Twitter Inc, Έλον Μασκ, ρωτώντας τους χρήστες αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη διοίκηση της εταιρίας. «Θα τηρήσω τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης» λέει χαρακτηριστικά.

Η δημοσκόπηση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στη 01:20 (ώρα Ελλάδας), παρά το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Απαντώντας σε έναν χρήστη του Twitter αργότερα, ο Μασκ είπε «δεν υπάρχει διάδοχος» κάνοντας αναφορά σε μία πιθανή αλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022