Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν

Στα έγγραφα εμφανίζεται και ο πρίγκιπας Άντριου

26 Σεπ. 2025 22:33
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες και το όνομα του πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ εμφανίζεται σε αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν σε σχέση με μια πιθανή επίσκεψη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στο νησί του παιδεραστή.

Στα έγγραφα εμφανίζεται και ο πρίγκιπας Άντριου που ήταν επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν.

Το έγγραφα, όπως αναφέρει το Sky News δημοσιεύτηκαν από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Μασκ υπάρχει μια σημείωση που δείχνει ότι πιθανόν είχε επισκεφτεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2014.

Συγκεκριμένα, το όνομα του Μασκ υπάρχει στο πρόγραμμα του Έπσταϊν σε σημείωση που γράφει: «Υπενθύμιση: ο Έλον Μασκ στο νησί, Δεκ. 6 (ισχύει ακόμη αυτό;)».

Το έτος έχει μεγάλη σημασία. Ο Έπσταϊν ήταν καταχωρισμένος στους καταλόγους των σχετιζόμενων με σεξουαλικά εγκλήματα ήδη από το 2008.
