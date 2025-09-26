Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν

Σύμφωνα με πληροφορίες και το όνομα του πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ εμφανίζεται σε αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν σε σχέση με μια πιθανή επίσκεψη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στο νησί του παιδεραστή.

Στα έγγραφα εμφανίζεται και ο πρίγκιπας Άντριου που ήταν επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν.

Το έγγραφα, όπως αναφέρει το Sky News δημοσιεύτηκαν από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Μασκ υπάρχει μια σημείωση που δείχνει ότι πιθανόν είχε επισκεφτεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2014.

Συγκεκριμένα, το όνομα του Μασκ υπάρχει στο πρόγραμμα του Έπσταϊν σε σημείωση που γράφει: «Υπενθύμιση: ο Έλον Μασκ στο νησί, Δεκ. 6 (ισχύει ακόμη αυτό;)».

Το έτος έχει μεγάλη σημασία. Ο Έπσταϊν ήταν καταχωρισμένος στους καταλόγους των σχετιζόμενων με σεξουαλικά εγκλήματα ήδη από το 2008.

