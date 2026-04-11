Ελπίδα φωτισμού
Το κύριο άρθρο της «Π»
Η ανάγκη του φωτισμού, του νου και της καρδιάς των ηγετών του κόσμου, καθιστά επικαιρότατο το μήνυμα της Αναστάσεως.
Ο πολυσυζητημένος εξελιγμένος και προοδευτικός κόσμος στροβιλίζεται στη δίνη των παθών, υπονομεύοντας το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ειρήνη.
Η σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα γεννά θύματα, ξεσπιτώνει ζωές, σκοτώνει παιδιά, γκρεμίζει πολιτισμούς.
Το γεγονός της Αναστάσεως έρχεται να γεννήσει την ελπίδα της νίκης του θανάτου.
Καλή Ανάσταση!
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News