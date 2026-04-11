Ελπίδα φωτισμού

Η ανάγκη του φωτισμού, του νου και της καρδιάς των ηγετών του κόσμου, καθιστά επικαιρότατο το μήνυμα της Αναστάσεως.

Ο πολυσυζητημένος εξελιγμένος και προοδευτικός κόσμος στροβιλίζεται στη δίνη των παθών, υπονομεύοντας το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ειρήνη.

Η σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα γεννά θύματα, ξεσπιτώνει ζωές, σκοτώνει παιδιά, γκρεμίζει πολιτισμούς.

Το γεγονός της Αναστάσεως έρχεται να γεννήσει την ελπίδα της νίκης του θανάτου.

Καλή Ανάσταση!

