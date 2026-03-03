ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση της ανεργίας σε ετήσια βάση – Τα δεδομένα ανά φύλο και ηλικία

Στο 7,7% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιανουάριο του 2025 είχε αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο 9,8%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 είχε διαμορφωθεί, επίσης μετά από αναθεώρηση, στο 7,9%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 369.146 άτομα. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους καταγράφηκε μείωση κατά 92.711 άτομα, που αντιστοιχεί σε πτώση 20,1%, ενώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 η μείωση ήταν 3.907 άτομα ή 1%.

Ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 10,5%, έναντι 11,8% τον Ιανουάριο του 2025. Στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 5,4%, από 8,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων, στους νέους 15-24 ετών η ανεργία διαμορφώθηκε στο 16%, έναντι 21,2% τον Ιανουάριο του 2025. Για τις ηλικίες 25-74 ετών, το ποσοστό ανήλθε στο 7,3%, από 9,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Απασχόληση και εργατικό δυναμικό

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, οι απασχολούμενοι έφτασαν τα 4.401.737 άτομα. Σε ετήσια βάση καταγράφηκε αύξηση κατά 128.154 άτομα (3%), ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση ανήλθε σε 23.997 άτομα (0,5%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό – δηλαδή όσοι δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία – ανήλθαν σε 2.962.943. Ο αριθμός αυτός εμφανίζεται μειωμένος κατά 63.799 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (2,1%) και κατά 23.108 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 (0,8%).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



