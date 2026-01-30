ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο σύνολο της οικονομίας την τριετία 2022–2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το 2024 οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών ήταν κατά 13,4% υψηλότερες από των γυναικών, ενώ οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται στον κλάδο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στις ηλικίες 65+.

30 Ιαν. 2026 13:17
Pelop News

Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα την τριετία 2022–2024, με τις ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών να παραμένουν υψηλότερες από των γυναικών κατά περίπου 13,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα (30/1/2026).

Η ΕΛΣΤΑΤ ορίζει το χάσμα αμοιβών ως το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών. Με βάση τη σχετική έρευνα, το χάσμα διαμορφώθηκε στο 13,4% το 2022 και το 2024, ενώ το 2023 καταγράφηκε οριακά υψηλότερο, στο 13,6%.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη «ψαλίδα»

Μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται στον κλάδο «Ενημέρωση και Επικοινωνία», όπου οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών εμφανίζονται χαμηλότερες από των ανδρών κατά 24,5% το 2022, 24,9% το 2023 και 25,3% το 2024, δείχνοντας μια σταθερά υψηλή «ψαλίδα» στον συγκεκριμένο χώρο.

Στον αντίποδα, το μικρότερο μισθολογικό χάσμα –και μάλιστα με αντίθετο πρόσημο, δηλαδή με τις αμοιβές των ανδρών χαμηλότερες από των γυναικών– εντοπίζεται στον τομέα «Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης», με -4,8% το 2022, -4,4% το 2023 και -5,5% το 2024.

Ηλικίες: μεγαλύτερη απόκλιση στους 65+

Ισχυρές διαφοροποιήσεις προκύπτουν και ανά ηλικιακή ομάδα. Το μεγαλύτερο χάσμα καταγράφεται στους 65+, με 27,1% το 2022, 25,1% το 2023 και 21,5% το 2024, εμφανίζοντας μεν αποκλιμάκωση, αλλά παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών.

Αντίθετα, στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα, κάτω των 25 ετών, το χάσμα έχει αντίθετο πρόσημο, με τις ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών να εμφανίζονται χαμηλότερες από των γυναικών κατά -3,7% το 2022, -4,4% το 2023 και -3,4% το 2024.

