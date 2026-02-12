Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για να μπει κόφτης στην αύξηση πληθυσμού

Οι Ελβετοί θα ψηφίσουν το καλοκαίρι για να αποφασίσουν επί μιας πρότασης του ακροδεξιού Λαϊκού Κόμματος που θέλει να τεθεί πλαφόν στον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να απειλήσει βασικές συμφωνίες με την ΕΕ και να πλήξει σοβαρά την οικονομία της χώρας, τονίζουν οι διαφωνούντες.

Το δημοψήφισμα στο οποίο αντιτίθενται τα δύο σώματα της ελβετικής βουλής και οικονομικοί παράγοντες της χώρας θα γίνει στις 10 Ιουνίου.

Αν υπερψηφισθεί η πρόταση, η κυβέρνηση των 9,1 εκατ. Ελβετών θα είναι υποχρεωμένη να αρνείται την είσοδο σε μετανάστες -ακόμη και σε αιτούντες άσυλο ή σε οικογένειες μεταναστών που ήδη ζουν στη χώρα- όταν ο πληθυσμός θα φτάνει τα 9,5 εκατομμύρια.

Αν ο πληθυσμός αγγίξει τα 10 εκατομμύρια, θα τίθενται σε ισχύ πιο αυστηροί περιορισμοί. Αν ο αριθμός δεν αρχίσει να μειώνεται, τότε η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να αποχωρήσει από τη συμφωνία με την ΕΕ περί ελεύθερης μετακίνησης.

Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας.

Η Ελβετία έχει γνωρίσει εκρηκτική αύξηση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, περίπου πέντε φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών της ΕΕ, καθώς η ισχυρή οικονομία της προσελκύει τόσο ανειδίκευτους εργάτες όσο και υψηλόβαθμα στελέχη.

Το Λαϊκό Κόμμα (SVP), που είναι το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας από το 1999, επί χρόνια στηρίζει καμπάνιες κατά της μετανάστευσης, συχνά με σοκαριστικές εικόνες ματωμένων μαχαιριών, υψωμένων γροθιών και φοβισμένων γυναικών που συνδέουν τους μετανάστες με την εγκληματικότητα.

Κατηγορεί, επίσης, τους μετανάστες για την αύξηση του κόστους διαβίωσης και την πίεση που ασκείται στον τομέα των υπηρεσιών

Το 2016 το Λαϊκό Κόμμα πρότεινε αυτόματη απέλαση μεταναστών για ακόμη και ήσσονος σημασίας αδικήματα και το 2020 πρότεινε τερματισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας με την ΕΕ. Ωστόσο, καμία από αυτές τις προτάσεις δεν εγκρίθηκε στα δημοψηφίσματα.

Στην Ελβετία, οι πολίτες μπορούν να προκαλέσουν δημοψήφισμα αν συγκεντρώσουν 100.000 υπογραφές σε 18 μήνες. Παρότι ο SVP χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία συχνά, μόνο περίπου 10% των λαϊκών πρωτοβουλιών γίνονται τελικά νόμος.

Ωστόσο, δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι το 48% των Ελβετών στηρίζει την πρωτοβουλία, υποδηλώνοντας ότι η χώρα είναι βαθιά διχασμένη σχετικά με το πόσο ανοιχτή θέλει να μείνει σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



