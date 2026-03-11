Ελβετία: Σκόπιμα η πυρκαγιά στο λεωφορείο που έπιασε φωτιά

Οι Αρχές στην Ελβετία θεωρούν ότι η πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι άτομα και τραυμάτισε άλλα πέντε, προκλήθηκε σκόπιμα, αλλά είναι απίθανο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη το βράδυ στην πόλη Κέρτσερ στο καντόνι του Φράιμπουργκ, περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα τη Βέρνη.

Ελβετοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τετάρτη ότι, σύμφωνα με μαρτυρία επιζώντα, ένας Ελβετός, περίπου 60 ετών έριξε εύφλεκτο υγρό στο σώμα του πριν αυτοπυρποληθεί. Πιστεύεται ότι είναι ένας από τους έξι νεκρούς.

Τα θύματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ τους όμως είναι και τουλάχιστον ένας ανήλικος. Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα θύματα είναι 17 με 57 ετών.

Ο γενικός εισαγγελέας του Φράιμπουργκ δήλωσε ότι ο άνδρας φαινόταν «ψυχολογικά ασταθής», αναφέρει το BBC. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη που να υποδηλώνει ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια».

Φονική πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Στο μικροσκόπιο η εκδοχή της αυτοπυρπόλησης

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο άνδρας επιβιβάστηκε στο λεωφορείο στο δήμο Ντίντιγκεν, 17 χιλιόμετρα νότια του Κέρτσερ, περίπου στις 17:45 τοπική ώρα (18:45 στην Ελλάδα), πριν βάλει φωτιά στον εαυτό του περίπου 40 λεπτά αργότερα.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι οι πόρτες του λεωφορείου ήταν ανοιχτές, αλλά δεν είναι γνωστό γιατί οι επιβάτες δεν βγήκαν από το όχημα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος για να αποκλείσουν οι Αρχές τυχόν τεχνικά προβλήματα στο όχημα.

Από τους πέντε τραυματίες, τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και δύο από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

