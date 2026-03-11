Φονική πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Στο μικροσκόπιο η εκδοχή της αυτοπυρπόλησης

Σε ποινική έρευνα με βασικό σενάριο την εσκεμμένη ενέργεια έχει στραφεί η αστυνομία στην Ελβετία, μετά τη φωτιά που κατέστρεψε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς του καντονιού Φριμπούρ και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε τρομοκρατικό κίνητρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, περίπου στις 18:25 τοπική ώρα, σε λεωφορείο της PostBus. Από τη φωτιά σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, ενώ συνολικά πέντε τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο ή τρεις αναφέρονται σε σοβαρή κατάσταση ανάλογα με την ώρα της ενημέρωσης, ενώ δύο ακόμη έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Οι ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία και στη συνέχεια έβαλε φωτιά. Η εκδοχή αυτή δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ως οριστικό συμπέρασμα, όμως αποτελεί βασικό άξονα της έρευνας, με ελβετικά και διεθνή μέσα να αναφέρουν ότι πρόκειται για το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται από την αστυνομία.

Εκπρόσωποι της αστυνομίας του Φριμπούρ ανέφεραν ότι, σε αυτό το στάδιο, όλα δείχνουν πως η φωτιά προκλήθηκε από άτομο που επέβαινε στο λεωφορείο. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισαν ότι δεν εμπλέκονται άλλα οχήματα και ότι η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ίδιο το όχημα.

Σοκαριστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά το συμβάν δείχνουν το λεωφορείο να έχει τυλιχθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης ήταν μεγάλη, ενώ η ταυτοποίηση όλων των θυμάτων αναμένεται να χρειαστεί χρόνο, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην Ελβετία. Ο πρόεδρος της χώρας, Γκι Παρμελέν, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχαρίστησε και τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο.

