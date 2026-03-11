Φονική πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Στο μικροσκόπιο η εκδοχή της αυτοπυρπόλησης

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς, με την αστυνομία να ερευνά πληροφορίες ότι επιβάτης περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε.

Φονική πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Στο μικροσκόπιο η εκδοχή της αυτοπυρπόλησης
11 Μαρ. 2026 12:45
Pelop News

Σε ποινική έρευνα με βασικό σενάριο την εσκεμμένη ενέργεια έχει στραφεί η αστυνομία στην Ελβετία, μετά τη φωτιά που κατέστρεψε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς του καντονιού Φριμπούρ και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε τρομοκρατικό κίνητρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, περίπου στις 18:25 τοπική ώρα, σε λεωφορείο της PostBus. Από τη φωτιά σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, ενώ συνολικά πέντε τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο ή τρεις αναφέρονται σε σοβαρή κατάσταση ανάλογα με την ώρα της ενημέρωσης, ενώ δύο ακόμη έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Οι ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία και στη συνέχεια έβαλε φωτιά. Η εκδοχή αυτή δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ως οριστικό συμπέρασμα, όμως αποτελεί βασικό άξονα της έρευνας, με ελβετικά και διεθνή μέσα να αναφέρουν ότι πρόκειται για το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται από την αστυνομία.

Εκπρόσωποι της αστυνομίας του Φριμπούρ ανέφεραν ότι, σε αυτό το στάδιο, όλα δείχνουν πως η φωτιά προκλήθηκε από άτομο που επέβαινε στο λεωφορείο. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισαν ότι δεν εμπλέκονται άλλα οχήματα και ότι η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ίδιο το όχημα.

Σοκαριστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά το συμβάν δείχνουν το λεωφορείο να έχει τυλιχθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης ήταν μεγάλη, ενώ η ταυτοποίηση όλων των θυμάτων αναμένεται να χρειαστεί χρόνο, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην Ελβετία. Ο πρόεδρος της χώρας, Γκι Παρμελέν, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχαρίστησε και τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
13:53 Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
13:45 Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα
13:44 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
13:44 Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
13:36 Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία
13:28 Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή
13:24 Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή
13:13 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα
13:12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας
13:08 Πάτρα: Επίσκεψη του νέου προέδρου των συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων στη ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας
13:08 Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
13:08 Ιδέες διακόσμησης σαλονιού για έναν πιο ζεστό χώρο
13:00 Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον
13:00 Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
12:53 Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ
12:53 Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
12:45 Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση
12:45 Φονική πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Στο μικροσκόπιο η εκδοχή της αυτοπυρπόλησης
12:44 Καιρός: Θα αγριέψει και πάλι, βροχές και καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ