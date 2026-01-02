Ελβετία: Συνεχίζεται η ταυτοποίηση θυμάτων, τα δυο σενάρια για τη φωτιά ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή 2/01/2026, μετά τη φωτιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς 2026, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον 40 θανάτους και άλλους 100 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Συγκλονιστικές προσπάθειες να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά – 47 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «μοιραίου» μπαρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στην Ελβετία ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (…) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη 1/01/2026 μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Η αιτία της φονικής φωτιάς δεν είναι επίσημα γνωστή, αλλά έχουν διατυπωθεί δύο θεωρίες: Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα σε εσωτερικό χώρο, προκαλώντας φωτιά στην οροφή (σύμφωνα με τον πρέσβη της Ιταλίας στην Ελβετία) ή ένας μπάρμαν σήκωσε στους ώμους του έναν άλλο μπάρμαν, ο οποίος κρατούσε ένα κερί σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας (σύμφωνα με δύο μάρτυρες), όπως αναφέρει το Sky News. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκρήξεις, πιθανώς λόγω της απελευθέρωσης εύφλεκτων αερίων ενώ πλήθος ανθρώπων προσπάθησε απεγνωσμένα να διαφύγει από το υπόγειο ανεβαίνοντας μια στενή σκάλα και περνώντας από μια στενή πόρτα, ενώ άλλοι έσπασαν τα παράθυρα.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία — στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sparklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

«Είχε δύο μπουκάλια με βεγγαλικά»

Οι δύο Ελβετοί, ο Νάθαν (19 ετών) και ο Άξελ (19 ετών), λένε ότι βρίσκονταν με φίλους στο υπόγειο του μπαρ όταν ξέσπασε ξαφνικά η φωτιά. Ο Νάθαν αφηγείται: «Μια γυναίκα καθόταν στους ώμους μιας άλλης γυναίκας. Είχε δύο μπουκάλια με μέσα βεγγαλικά». Λέει ότι τα σήκωσε τόσο ψηλά που άγγιξαν την οροφή, η οποία ξαφνικά έπιασε φωτιά.

Βεγγαλικά αυτού του τύπου φαίνονται σε ένα διαφημιστικό βίντεο για το μπαρ. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα.

Ξαφνικά, ξέσπασε πανικός: «Όλοι ήθελαν να βγουν έξω, αλλά υπήρχε ένα σημείο συμφόρησης στις σκάλες», είπε ο Άξελ. Οι δύο κατάφεραν να ξεφύγουν σπάζοντας ένα παράθυρο με ένα τραπέζι, όπως εξήγησαν.

Στη συνέχεια, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία. Προκλήθηκε μια ξαφνική και έντονη εξάπλωση της φωτιάς, που ονομάζεται «flashover». Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρο το μπαρ τυλίχτηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με μάρτυρες, αργότερα σημειώθηκαν και εκρήξεις.

Έκλεισαν τα social media οι ιδιοκτήτες

Το μπαρ «Le Constellation», το μέρος όπου έλαβε χώρα η κόλαση της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, φέρεται να διευθύνεται από ένα ζευγάρι Γάλλων περίπου σαράντα ετών: Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι ανέλαβαν το κατάστημα το 2015 και το ανακαίνισαν εκτενώς. Η Τζέσικα είναι η διευθύντρια.

Το ζευγάρι μπλόκαρε όλα τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του μπαρ, συμπεριλαμβανομένων των Instagram και Facebook, μετά την πυρκαγιά. Κανένας από τους δύο δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την τραγωδία.

Εκτός από το «Le Constellation», ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι συνδέονται επίσης με άλλα εστιατόρια στην περιοχή. Λέγεται επίσης ότι είναι ιδιοκτήτες του εστιατορίου «Le Senso» στο Κραν-Μοντανά και του «Le Vieux Chalet 1978» στη Λανς, στο Βαλέ, την κατοικία του συζύγου.

Το ζευγάρι επέζησε από τη σοβαρή πυρκαγιά. Η Τζέσικα Μορέτι φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο χέρι της και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Δεν είναι σαφές εάν ο σύζυγός της βρισκόταν επίσης στο εστιατόριο εκείνη την ώρα.

