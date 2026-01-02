Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «μοιραίου» μπαρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στην Ελβετία ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για 47 άτομα, στην Ελβετία, εκλεισαν τα social media του μπαρ. Ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας.

Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «μοιραίου» μπαρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στην Ελβετία ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
02 Ιαν. 2026 9:34
Pelop News

Ζευγάρι Γαλλων, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο, στην Ελβετία, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά με  τουλάχιστον 47 άτομα να χάνουν τη ζωή τους και αλλοι 115 να τραυματίζονται. Οι ιδιοκτήτες γνωστοί ως ισχυρές προσωπικότητες στον ελβετικό κλάδο της φιλοξενίας.

Ελβετία: Συνεχίζεται η ταυτοποίηση θυμάτων, τα δυο σενάρια για τη φωτιά ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «μοιραίου» μπαρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στην Ελβετία ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. GMT) στο υπόγειο του «Le Constellation», ενός δημοφιλούς χώρου διασκέδασης που βρίσκεται στο κέντρο της αλπικής πόλης Κραν-Μοντανά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το κλαμπ, κατακαίγοντάς το σε μια λυσσαλέα πυρκαγιά που σκότωσε δεκάδες.

Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, οι οποίοι κατάγονται από το γαλλικό νησί της Κορσικής, αντιμετωπίζουν τώρα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς η θανατηφόρα πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στο υπόγειό τους και το μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου.

Η σελίδα της Moretti στο Facebook αποκαλύπτει ότι έχει δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κάποτε σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Glamorgan στην Ουαλία, καθώς και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο του Μονακό και στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Μονπελιέ στη Γαλλία.

Το ζευγάρι, που έχει έναν μικρό γιο, άνοιξε το μπαρ τους με το όνομα Le Constellation στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana τον Δεκέμβριο του 2015, αφότου ερωτεύτηκαν την περιοχή όταν την επισκέφτηκαν για μια εβδομάδα διακοπών το 2011.

Το μπαρ με βεράντα στον επάνω όροφο και κλαμπ στο υπόγειο, με DJs και ζωντανή μουσική, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της πόλης με πελατεία κυρίως νέων και εύπορων οπαδών των χειμερινών σπορ και ντόπιων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Crans-Montana, το μπαρ προσέφερε έναν «κομψό χώρο» και μια «εορταστική ατμόσφαιρα» με διαδικτυακές περιγραφές να το χαρακτηρίζουν ως το «μέρος που πρέπει να βρίσκεται κανείς» και δημοφιλές σε ένα διεθνές κοινό.

Είναι επίσης κατανοητό ότι είναι ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επιτρέπει την είσοδο σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, αντί να είναι απαραίτητο να είναι 18 ετών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:44 Παρενόχλησε 20χρονη και ξυλοκοπήθηκε από την ίδια και τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη
9:34 Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «μοιραίου» μπαρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στην Ελβετία ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
9:22 Μετά το αλκοτέστ και για τα πατίνια οι 6+1 προτάσεις για την κυκλοφορία
9:13 Αλλάζει από σήμερα 2/01 ο καιρός, η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια
9:02 Οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος για το 2026
8:53 Ακίνητα: «Μπλόκο» στις εξώσεις, ποιους δανειολήπτες αφορά
8:45 Νύχτα του «Αγίου Βαρθολομαίου» στη Γαλλία, εκατοντάδες πυρπολήσεις οχημάτων, πάνω από 500 προσαγωγές
8:36 Αγορά: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες
8:24 Ελβετία: Συνεχίζεται η ταυτοποίηση θυμάτων, τα δυο σενάρια για τη φωτιά ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:11 Εορτολόγιο: Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
7:54 «Κόκκινη κλωστή δεμένη…»
23:57 Διακοπή καπνίσματος: Πότε μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου – Ευκαιρία να το κόψεις το 2026
23:37 Η Apple ζητά άμεση ενημέρωση λογισμικού στο iPhone και iPad – Κρίσιμη απειλή ασφαλείας
23:21 Σημαντική αλλαγή για τα ταξίδια – Τι ισχύει από το 2026 για ταυτότητες και διαβατήρια
23:03 Γιατί η Βουλγαρία άργησε να μπει στο ευρώ – Και τι αλλάζει τώρα
21:52 Γιατί οι «σχέσεις με AI» πρόκειται να γίνουν μια τρομακτική τάση στα ραντεβού το 2026
21:40 Το πρωινό που δίνει περισσότερη ενέργεια από τον καφέ μετά τα 40
21:14 Γιατί μπαίνει φόρος προφυλακτικών στην Κίνα
21:00 Στην κορυφή του κόσμου η Καραϊβική για το 2026, γιατί την επιλέγουν οι τουρίστες
20:51 Άταμαν: «Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε κατακτήσει τα πάντα αλλά δεν έχουμε νικήσει τον Ολυμπιακό στη EuroLeague»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ