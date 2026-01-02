Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «μοιραίου» μπαρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στην Ελβετία ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ζευγάρι Γαλλων, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο, στην Ελβετία, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά με τουλάχιστον 47 άτομα να χάνουν τη ζωή τους και αλλοι 115 να τραυματίζονται. Οι ιδιοκτήτες γνωστοί ως ισχυρές προσωπικότητες στον ελβετικό κλάδο της φιλοξενίας.

Ελβετία: Συνεχίζεται η ταυτοποίηση θυμάτων, τα δυο σενάρια για τη φωτιά ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. GMT) στο υπόγειο του «Le Constellation», ενός δημοφιλούς χώρου διασκέδασης που βρίσκεται στο κέντρο της αλπικής πόλης Κραν-Μοντανά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το κλαμπ, κατακαίγοντάς το σε μια λυσσαλέα πυρκαγιά που σκότωσε δεκάδες.

A night of New Year’s celebration turned into tragedy 💔

At least 40 feared dead and 100+ injured after a devastating fire engulfed Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland.

The country mourns.

Thoughts with the victims and families.#CransMontana #Switzerland… pic.twitter.com/bwKmq9CxCX — Michael Bogbo (@mikesensational) January 1, 2026

Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, οι οποίοι κατάγονται από το γαλλικό νησί της Κορσικής, αντιμετωπίζουν τώρα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς η θανατηφόρα πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στο υπόγειό τους και το μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου.

Η σελίδα της Moretti στο Facebook αποκαλύπτει ότι έχει δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κάποτε σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Glamorgan στην Ουαλία, καθώς και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο του Μονακό και στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Μονπελιέ στη Γαλλία.

Το ζευγάρι, που έχει έναν μικρό γιο, άνοιξε το μπαρ τους με το όνομα Le Constellation στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana τον Δεκέμβριο του 2015, αφότου ερωτεύτηκαν την περιοχή όταν την επισκέφτηκαν για μια εβδομάδα διακοπών το 2011.

Το μπαρ με βεράντα στον επάνω όροφο και κλαμπ στο υπόγειο, με DJs και ζωντανή μουσική, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της πόλης με πελατεία κυρίως νέων και εύπορων οπαδών των χειμερινών σπορ και ντόπιων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Crans-Montana, το μπαρ προσέφερε έναν «κομψό χώρο» και μια «εορταστική ατμόσφαιρα» με διαδικτυακές περιγραφές να το χαρακτηρίζουν ως το «μέρος που πρέπει να βρίσκεται κανείς» και δημοφιλές σε ένα διεθνές κοινό.

Είναι επίσης κατανοητό ότι είναι ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επιτρέπει την είσοδο σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, αντί να είναι απαραίτητο να είναι 18 ετών.

