Έλβις Πρίσλεϊ – Μέριλιν Μονρόε: Μύθος ή πραγματικότητα το «one night stand» μεταξύ τους; 

Πολλοί άνδρες υπέκυψαν στην ομορφιά της Μέριλιν Μονρόε και όλα δείχνουν πως ένας από αυτούς ήταν και ο Έλβις Πρίσλεϊ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του RadarOnline, ένας από τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον «βασιλιά του ροκ εν ρολ», ο Μπάιρον Ραφαέλ, δηλώνει ότι οι δύο σταρ πέρασαν μαζί «μία νύχτα γεμάτη πάθος».

Ο ίδιος ισχυρίζεται, μάλιστα, ότι ήταν αυτός που είχε κανονίσει τη συνάντησή τους το 1960 και, όπως αποκαλύπτει, αυτό έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η ιστορία, αλλά μετά την ιστορία που είχε να αφηγηθεί ο Ραφαέλ, οι φήμες για το ειδύλλιο ανάμεσα στον σταρ της μουσικής και της απόλυτης ξανθιάς του Χόλιγουντ παίρνουν «σάρκα και οστά».

Το RadarΟnline επικαλείται συνέντευξη του άνδρα, στην οποία όχι μόνο αναφέρεται στη νύχτα που οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν υπό άκρα μυστικότητα, αλλά έδωσε και λεπτομέρειες από τους διαλόγους που είχαν, στους οποίους ήταν και ο Ραφαέλ μπροστά.

«Ο Έλβις δεν είχε δει ποτέ τη Μέριλιν. Τότε, στις αρχές του καλοκαιριού του 1960, τα δύο πιο εκρηκτικά και θρυλικά σύμβολα του σεξ της εποχής τους συναντήθηκαν στο δρόμο μπροστά από μια σκηνή στο Twentieth Century Fox. Ο Έλβις έφυγε αγχωμένος».

Ο Ραφαέλ ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να καταστρώσει ένα σχέδιο ώστε να συναντηθούν χωρίς να το καταλάβει κανείς. Η «Μαφία του Μέμφις» (πρόκειται για το ψευδώνυμο που έδωσαν τα ΜΜΕ σε άτομα από το στενό περιβάλλον του Έλβις Πρίσλεϊ) τον βοήθησε. «Έπεισαν τον Έλβις να ζητήσει από τη Μέριλιν ραντεβού.

Ο Έλβις την πλησίασε με τον συνήθη τρόπο που υποτιμούσε τον εαυτό του και της είπε: “Γεια σας, με λένε Έλβις Πρίσλεϊ. Πώς είστε, δεσποινίς Μονρόε;”» είπε ο Ραφαέλ,

Η Μονρόε, όπως είπε, παρατήρησε ότι δεν ήταν μόνοι και από φόβο μην πάρει έκταση το ζήτημα, απέρριψε ευγενικά την πρότασή του να βγουν σε ραντεβού.

