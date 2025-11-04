ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και 6 μποφόρ, ποιες περιοχές τίθενται σε συναγερμό – Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης σε έξι περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους.

ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και 6 μποφόρ, ποιες περιοχές τίθενται σε συναγερμό - Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο
04 Νοέ. 2025 11:20
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να επικαιροποιεί σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο σημαντικές διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για σήμερα από την ΕΜΥ, η πρόγνωση για την Πάτρα

Περιοχές με έντονα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στη Χαλκιδική και τη Λήμνο έως αργά τη νύχτα της Τρίτης.
  • Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα (περιλαμβανομένης της Αττικής) από το απόγευμα της Τρίτης έως το βράδυ.
  • Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη, από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Η ΕΜΥ συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά μέσω της ιστοσελίδας της (oldportal.emy.gr), ενώ το δελτίο θα ανανεωθεί μέσα σε 12 ώρες.

Η σημερινή εικόνα του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν έως 6 μποφόρ στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει πτώση – δεν ξεπερνά τους 19 βαθμούς στα βόρεια και φτάνει έως 23 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 24 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ανά περιοχή

  • Αττική: Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ. Θερμοκρασία 13-22°C.
  • Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία 10-17°C.
  • Μακεδονία – Θράκη: Ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική. Θερμοκρασία 8-19°C.
  • Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Τοπικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους σε Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και Αιτωλοακαρνανία.
  • Ανατολική Στερεά – Θεσσαλία – Εύβοια – Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες και Αττική.
  • Κυκλάδες – Κρήτη: Από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη.
  • Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Τοπικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Λήμνο.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: Ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες, έως το βράδυ στην Εύβοια. Οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες σε Κυκλάδες και Κρήτη. Μικρή πτώση θερμοκρασίας.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Νεφώσεις στα ανατολικά, με πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Παροδικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή από την Πέμπτη και μετά, διατηρώντας το γνώριμο φθινοπωρινό σκηνικό σε όλη τη χώρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:37 Και επίσημα ο Σπανούλης στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών
11:33 Πάτρα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο δύο καταστημάτων ΕΛΤΑ – Παρών ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
11:30 Ηλικία και άσκηση: Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική μετά τα 50
11:27 Ξάνθη: Έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο – Νεκρός 60χρονος εργάτης
11:25 Η αποκάλυψη της Καινούργιου για το θαύμα
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτωτικές τάσεις το άνοιγμα
11:20 ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και 6 μποφόρ, ποιες περιοχές τίθενται σε συναγερμό – Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο
11:19 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ
11:17 Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου με Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις – Προς παραίτηση ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας
11:13 Εκδήλωση στην Πάτρα για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
11:09 Ερντογάν: «Νέα εποχή για την άμυνα μας με τα Eurofighter»
11:04 ΕΚΤΑΚΤΟ Χαλκίδα: Συλλήψεις για την φονική συμπλοκή, πώς συνδέεται με την υπόθεση Λυγγερίδη
10:58 Ιατροδικαστική Πατρών: Ανοίγει νέα υπόθεση νεκρού βρέφους, η πραγματογνωμοσύνη είχε αφήσει ερωτηματικά
10:58 ΙΕΛΚΑ: Σταθεροποιείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, πού παρατηρούνται μειώσεις
10:56 Η Νίκη Προαστείου καταγγέλλει στοχοποίηση από τους διαιτητές
10:53 Φονικό Βορίζια: Ετοιμα να παραδοθούν τα 3 αδέλφια, η απαίτηση της μάνας του 39χρονου και η έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού ΦΩΤΟ
10:43 Γεωργιάδης: Διακομματική στήριξη του νομοσχεδίου για την Υγεία παρά τις αντιπαραθέσεις
10:39 Η απάντηση του Σούντγκρεν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
10:32 Χαρίτσης: Η κυβέρνηση ψεύδεται συνειδητά για τα ΕΛΤΑ, θα τα πούμε στη Βουλή
10:31 Θανατηφόρο τροχαίο στην Κυψέλη, νεκρός μοτοσικλετιστής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ