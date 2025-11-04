ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και 6 μποφόρ, ποιες περιοχές τίθενται σε συναγερμό – Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να επικαιροποιεί σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο σημαντικές διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και τη Λήμνο έως αργά τη νύχτα της Τρίτης.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα (περιλαμβανομένης της Αττικής) από το απόγευμα της Τρίτης έως το βράδυ.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη, από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Η ΕΜΥ συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά μέσω της ιστοσελίδας της (oldportal.emy.gr), ενώ το δελτίο θα ανανεωθεί μέσα σε 12 ώρες.

Η σημερινή εικόνα του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν έως 6 μποφόρ στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει πτώση – δεν ξεπερνά τους 19 βαθμούς στα βόρεια και φτάνει έως 23 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 24 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ. Θερμοκρασία 13-22°C.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία 10-17°C.

Μακεδονία – Θράκη: Ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική. Θερμοκρασία 8-19°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Τοπικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους σε Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και Αιτωλοακαρνανία.

Ανατολική Στερεά – Θεσσαλία – Εύβοια – Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες και Αττική.

Κυκλάδες – Κρήτη: Από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Τοπικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Λήμνο.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: Ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες, έως το βράδυ στην Εύβοια. Οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες σε Κυκλάδες και Κρήτη. Μικρή πτώση θερμοκρασίας.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Νεφώσεις στα ανατολικά, με πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Παροδικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή από την Πέμπτη και μετά, διατηρώντας το γνώριμο φθινοπωρινό σκηνικό σε όλη τη χώρα.

