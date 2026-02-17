ΕΜΥ: Πορτοκαλί «συναγερμός» για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι, ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με «πορτοκαλί» προειδοποίηση, λόγω των πολύ ισχυρών φαινομένων που θα συνεχιστούν σήμερα Τρίτη 17/2 και μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/2.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται:

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις έως το απόγευμα ή το βράδυ σε:

Ήπειρο και δυτική Στερεά (έως το απόγευμα)

Δυτική και νότια Πελοπόννησο (έως τις απογευματινές ώρες)

Κρήτη (κυρίως δυτικά και νότια τμήματα, έως απογευματινές ώρες)

Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά, πρόσκαιρα το απόγευμα)

Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα (από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ)

Θυελλώδεις άνεμοι (πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις) θα πνέουν:

Στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος): δυτικοί 7-9 μποφόρ, από το βράδυ βορειοδυτικοί 9-10 μποφόρ (έως πρωινές ώρες Τετάρτης).

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο: δυτικοί 8 μποφόρ, από το βράδυ 9-10 μποφόρ (έως πρωινές Τετάρτης).

Στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης Θεσσαλονίκης): από το βράδυ σήμερα έως πρωινές Τετάρτης βορειοδυτικοί 8-9 μποφόρ.

Η ΕΜΥ τονίζει ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και συνιστά προσοχή σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα, παράκτιες ζώνες και νησιά λόγω κινδύνου πλημμυρών, κατολισθήσεων και δυσμενών συνθηκών στη θάλασσα.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν μετακινήσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

