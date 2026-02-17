Η Δυτική Ελλάδα σε «κόκκινο» συναγερμό για την κακοκαιρία εξπρές, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Σε επιφυλακή Περιφέρεια και Δήμοι στη Δυτική Ελλάδα, για την κακοκαιρία «εξπρές» σήμερα Τρίτη 17/02/2026.

Η Δυτική Ελλάδα σε «κόκκινο» συναγερμό για την κακοκαιρία εξπρές, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων
17 Φεβ. 2026 7:25
Pelop News

Μεταξύ των περιοχών που η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για σήμερα Τρίτη 17/02/2026 για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Οι αλλες τρεις Περιφέρειες είναι Πελοποννήσου,  Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Η κακοκαιρία είναι εξπρές αφού θα διαρκέσει περί τις 24 ώρες και ο καιρός αναμένεται σταδιακά να παρουσιάσει βελτίωση.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Τα φαινόμενα  θα κορυφωθούν την Τρίτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη και σε περιοχές που ήδη έχει βρέξει σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις φτάνοντας τα 9-10 μποφόρ κυρίως στα δυτικά και τα νότια, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σχολίασε πως «αν δεν είχαμε τις πάρα πολλές περιοχές με τα κορεσμένα εδάφη, η αυριανή κακοκαιρία θα ήταν τυπική. Αλλά λόγω του ότι έχουμε περιοχές με κορεσμένα εδάφη ανησυχώ γιατί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας αρκεί μία ασθενής τοπική βροχόπτωση για να οδηγήσει ακόμα και σε πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις ή σε άλλου είδους καταστροφές».

Ο μετεωρολόγος είπε πως χρειάζεται προσοχή σε Ιόνιο-Επτάνησα, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο και περιοχές της Ηπείρου, το μεσημέρι της Τρίτης. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα στα Χανιά, τα νότια του Ρεθύμνου και κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα του νησιού αναμένονται μεγάλες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, έντονες βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο.

Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο:

-Επτάνησα

-Ήπειρος

-Δυτική Στερεά

-Κεντρική, δυτική και νότια Πελοπόννησος

-Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

-Κυκλάδες

-Κρήτη

-Δωδεκάνησα

Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά και ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας.

