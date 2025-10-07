Ένα παιδί ανάμεσα στους νεκρούς του ναυαγίου στη Λέσβο – Τέσσερις άνθρωποι χάθηκαν στα παγωμένα νερά της Γέρας

Τέσσερις άνθρωποι —ένας άνδρας, δύο γυναίκες και ένα παιδί— έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τρίτης στα νότια της Λέσβου, όταν η βάρκα που τους μετέφερε ανετράπη και συνετρίβη στα βράχια της περιοχής Τσίλια στη Γέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έφταναν τα επτά μποφόρ, με κύματα που ξεπερνούσαν το 1,5 μέτρο, δυσχεραίνοντας τη διάσωση. Το Λιμενικό Σώμα περισυνέλεξε 34 επιζώντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Καρά Τεπέ στη Μυτιλήνη.

Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Νεκροί και διασωθέντες είναι αφρικανικής καταγωγής, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το φουσκωτό σκάφος χτύπησε στα βράχια λίγο πριν προλάβει να προσεγγίσει με ασφάλεια την ακτή.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

