Ένα σποτ για χρυσό βραβείο – Πρώτη θέση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου – BINTEO

Χρυσό βραβείο απέσπασε το περσινό διαφημιστικό τουριστικό σποτ της Περιφέρειας Πελοποννήσου “Peloponnese – Greece beyond the obvious” στο πλαίσιο του παγκόσμια καθιερωμένου θεσμού New York Festivals TV and Film Awards.

Η ανακοίνωση των διακρίσεων έγινε χθες εκ μέρους του θεσμού, στον διαγωνισμό του οποίου φέτος έλαβαν μέρος φιλμ και τηλεοπτικές παραγωγές από 42 χώρες, ενώ την κριτική επιτροπή αποτελούσαν πάνω από 200 επαγγελματίες του χώρου.

Το διαφημιστικό βίντεο “Peloponnese – Greece beyond the obvious” που δημιούργησε για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η Unlimited Creativity, κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Corporate Image.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Νew York Festivals TV and Film Awards αποτελούν επίσημο μέλος του International Committee of Tourism Film Festivals (CIFFT), του οργανισμού που διεξάγει τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τουριστικών φιλμ παγκοσμίως, το CIFFT Circuit.

Το CIFFT Circuit βραβεύει τα καλύτερα τουριστικά βίντεο από όλον τον κόσμο, σε πέντε θεματικές κατηγορίες και ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου.

Την παραγωγή του διαφημιστικού βίντεο για την προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου υλοποίησε η Indigo View – Creative Media Productions με σκηνοθέτη τον Δημήτρη Γκότση.