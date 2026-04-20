Έναρξη του έργου acaDEMia στην Πάτρα–Εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα, τη συμμετοχή και την ισότητα.

20 Απρ. 2026 15:53
Pelop News

Το έργο acaDEMia παρουσιάζεται επίσημα στο κοινό την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο εναρκτήριας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί 18:00–20:00 στον χώρο του Κοινωφελούς Σωματείου ΦΡΟΝΤΙΖΩ (Φαναρίου 25, Πάτρα), με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω Zoom.

Το έργο acaDEMia στοχεύει στην ενδυνάμωση ατόμων με άνοια και άλλες νευροψυχιατρικές παθήσεις, οικογενειακών φροντιστών/ριών, εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, εστιάζοντας στις αξίες και τη Χάρτα Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με φορέα υλοποίησης την CHALLEDU και εταίρο το Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω. Το πρόγραμμα PLATO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, με συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Εύα Στρατή, δημοσιογράφος

  • 17:55 – 18:00 | Προσέλευση – Έναρξη
  • 18:00 – 18:10 | Χαιρετισμοί
    • Βεατρίκη Γιαννόγλου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Ίδρυμα Μποδοσάκη
    • Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας
  • 18:10 – 18:20 | Σύντομη παρουσίαση του φορέα υλοποίησης (CHALLEDU) και του εταίρου του έργου acaDEMia
  • 18:20 – 18:35 | Παρουσίαση του έργου acaDEMia – σκοπός, στόχοι και κύριες δράσεις
    • Μαρία Μούκα, Project Manager, CHALLEDU
  • 18:35 – 18:50 | «Διεκδικώντας τα δικαιώματα για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους»
    • Ιωάννα Τσελεπή, Κοινωνικός Λειτουργός MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω
  • 18:50 – 19:10 | «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια»
    • Κωνσταντίνα Ιακώβου, CHALLEDU
  • 19:00 – 19:40 | Στρογγυλή Τράπεζα: «Ασφάλεια ή Αυτονομία; Τα δικαιώματα στην άνοια μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές»
    • Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός MSc, Γενικός Διευθυντής, Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω
    • Φαίη Θεοδωρούλα, Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρείο Μνήμης Κέντρου Ημέρας για Άτομα με Άνοια στην Πάτρα
    • Οικογενειακός φροντιστής ατόμου με άνοια
  • 19:40 – 20:00 | Συζήτηση – Ερωτήσεις – Κλείσιμο εκδήλωσης

Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά πρέπει να συμπληρώσουν την Φόρμα Εγγραφής

