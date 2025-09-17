«Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του σταθμού, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους», το «αντίο» του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παυλάκη

Θλίψη στην οικογένεια του ANT1 – Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παυλάκης

Ποιος είναι ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 που πέθανε στο δρόμο για ρεπορτάζ

Με την κάμερά του, κατέγραφε για λογαριασμό του ΑΝΤ1 την επικαιρότητα, όπως διαμορφωνόταν, εδώ 30 ολόκληρα χρόνια.

Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του σταθμού, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1, σε γεγονότα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Παυλάκης, ένας από τους πιο αγαπητούς συνεργάτες, έφυγε το μεσημέρι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ, στη λίμνη του Μόρνου, με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε ήσυχα, υπηρετώντας την μεγάλη του αγάπη. Μάχιμος πάντα, σύντροφος και συνοδοιπόρος πολεμικός ανταποκριτής, ακούραστος μάρτυρας της ιστορίας σε φυσικές καταστροφές, μαζικές κινητοποιήσεις και επικίνδυνες αποστολές, πάντα για να καταγράφει, να αποκαλύπτει, να προάγει την αλήθεια.

Το τελευταίο του ρεπορτάζ έμελλε να αφορά την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Από τα χαράματα βρέθηκε στις επάλξεις και μέσα σε λίγες ώρες έστελνε στον ΑΝΤ1 ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φλαμή.

Την ώρα της ηρεμίας, επέλεξε να τον προδώσει η καδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα τον θυμάται για πάντα με σεβασμό και αγάπη.

