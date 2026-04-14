Ένας μήνας χωρίς Οδοντωτό Σιδηρόδρομο: Μειωμένη κίνηση, σκέψεις για πρόωρα «λουκέτα»

Χθες συμπληρώθηκε ένας μήνας από τότε που ο οδοντωτός σιδηρόδρομος παραμένει εκτός λειτουργίας, με απόφαση του υπουργείου Υποδομών, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, ενώ κανείς δεν γνωρίζει πότε θα δοθεί εκ νέου το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του.

Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου στο υπουργείο, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη, και φορέων της Αχαΐας, κατέληξε στον επιμερισμό αρμοδιοτήτων, με βασικό συμπέρασμα την εκπόνηση μελέτης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η μελέτη αυτή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα δεδομένα, τον βαθμό επικινδυνότητας, καθώς και τις τεχνικές παρεμβάσεις, που απαιτούνται.

Ωστόσο, από τις 30 Μαρτίου έως και χθες δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική εξέλιξη, με το ΤΕΕ να αναμένει τα απαραίτητα δεδομένα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα ζητήματα ασφάλειας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας που συμμετείχε και στη σύσκεψη της Αθήνας, Βαγγέλη Καραχάλιο, ο οποίος τόνισε: «Ακόμα δεν έχουμε λάβει τα δεδομένα και τα προδιαγραφές ασφαλείας που έχουμε ζητήσει από το υπουργείο, αλλά περιμένουμε».

Κάθε ημέρα που περνά, η τοπική οικονομία, ειδικά αυτή των Καλαβρύτων, όπου καταλήγουν οι επισκέπτες με τον Οδοντωτό -κυρίως ο εμπορικός κόσμος-, δέχεται πλήγμα το οποίο ακόμα δεν είναι μετρήσιμο, αλλά σύντομα θα γίνει ένας πρώτος απολογισμός για την απώλεια τζίρου.

Αυτό θα ενταθεί άλλωστε από την επομένη εβδομάδα, οπότε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων θα κλείσει λόγω της λήξης της χειμερινής σεζόν και οι επισκέπτες θα μειωθούν.

ΔΑΦΑΛΙΑΣ

Προβληματισμένος εμφανίστηκε, μιλώντας στην «Π», ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων Κώστας Δαφαλιάς ο οποίος έκανε λόγο για ελαφρώς μειωμένη κίνηση το φετινό Πάσχα.

Ο Κώστας Δαφαλιάς τόνισε: «Δυστυχώς, δεν υπήρξε ιδιαίτερη κινητικότητα, φέτος, παρότι το Πάσχα έπεφτε νωρίς και ελπίζαμε ότι θα είχαμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε σχέση με το 2025. Από τη μια το λουκέτο του Οδοντωτού και από την άλλη η αύξηση στις τιμές των καύσιμων έπαιξαν τον ρόλο τους και η κίνηση ήταν λίγο μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.

Το χειρότερο όμως είναι ότι, από εδώ και πέρα, μαθαίνουμε ότι καταλύματα, αλλά και εμπορικά καταστήματα, σε λίγες μέρες θα κλείσουν και θα ανοίξουν ξανά τον Οκτώβριο, με την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά φέτος λόγω του Οδοντωτού θα γίνει πιο έντονα, και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα την περιοχή».

Για τον λόγο αυτό, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος έχει σκοπό να δρομολογήσει νέα επαφή με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Κώστα Κυρανάκη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ: «ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Η αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού- Καλαβρύτων αποτέλεσε το τελευταίο επεισόδιο της ευρύτερης συρρίκνωσης του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα, καταγγέλλει ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή της Πολιτείας στερεί από τη χώρα ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα του θεματικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τον ΣΦΣ, γραμμές με ιδιαίτερη ιστορική και τουριστική αξία, όπως αυτές σε Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Φλώρινα, Καλαμπάκα, Βόλο και Πήλιο, βρίσκονται σε σταδιακή υποβάθμιση ή εγκατάλειψη. Η κριτική του Συλλόγου εστιάζει στην απουσία στρατηγικής για την αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τουρισμού. Ο ΣΦΣ επισημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί, επίσης, ο συνδυασμός μοναδικών φυσικών τοπίων, όπως η κοιλάδα του Βουραϊκού ζητώντας άμεσα την επαναλειτουργία της γραμμής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



