«Ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι»: Η δραματική διάσωση στο λεωφορείο της Πτολεμαΐδας

Στιγμές πανικού και σοκ έζησαν οι εργαζόμενοι που μεταφέρονταν με λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, όταν ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή εν ώρα δρομολογίου. Το όχημα χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες, όμως ένας νεαρός επιβάτης κατάφερε να αρπάξει το τιμόνι και να το σταματήσει, αποτρέποντας μια βέβαιη τραγωδία. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της επιβάτιδας Ευαγγελίας Μιχαηλίδου για τα όσα συνέβησαν μέσα στο λεωφορείο που εξετράπη της πορείας του στην Πτολεμαΐδα, όταν ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή εν κινήσει. Όπως περιγράφει, η ψύχραιμη παρέμβαση ενός νεαρού εργαζομένου ήταν αυτό που έσωσε τις ζωές όλων.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, η κ. Μιχαηλίδου, που χρησιμοποιεί καθημερινά το συγκεκριμένο δρομολόγιο για να φτάσει στη δουλειά της, ανέφερε ότι το λεωφορείο είχε ξεκινήσει όπως κάθε μέρα στις 06:00, με προορισμό τον σταθμό της ΔΕΗ. «Ο οδηγός ήταν μια χαρά, τον βλέπαμε καθημερινά. Κανείς δεν περίμενε αυτό που έγινε», σημείωσε.

Η ίδια θυμάται τη στιγμή που αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά: «Την ώρα που το λεωφορείο χτύπησε στην άκρη, εκείνη τη στιγμή το καταλάβαμε όλοι. Η κοπέλα που ήταν μπροστά φώναξε να πιάσει κάποιος το τιμόνι. Και πετάχτηκε ένα παιδί — ένα παιδί από εδώ, εξαιρετικό — και πήρε τον έλεγχο».

Χάρη στην άμεση αντίδρασή του, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε πάνω στις προστατευτικές μπάρες χωρίς να τραυματιστεί κανείς από τους επιβάτες. «Ήμασταν τυχεροί. Δεν είχε κίνηση, δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα εκείνη την ώρα», είπε η αυτόπτης μάρτυρας.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι όλοι γνώριζαν τον οδηγό εδώ και χρόνια, καθώς εξυπηρετούσε καθημερινά το προσωπικό της ΔΕΗ. «Ήταν ένας άνθρωπος που είχαμε επαφή μαζί του κάθε μέρα. Δεν το χωράει ο νους μας», ανέφερε συγκλονισμένη.

Ο 56χρονος οδηγός, πατέρας δύο παιδιών, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 45 λεπτά κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι όλοι καλά στην υγεία τους και συνέχισαν τη μετακίνησή τους με άλλο όχημα.

