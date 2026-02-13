Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό

Ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό έξι άλλων στην Οδησσό, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα. Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Telegram, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών του λιμανιού και του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή, ενώ παρόμοια επίθεση δέχθηκε και το σιδηροδρομικό δίκτυο στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε drones και βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό σε Κίεβο, Ντνίπρο και Οδησσό. Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε σημαντικό αριθμό drones, αλλά οι ζημιές σε κρίσιμες υποδομές παραμένουν εκτεταμένες.

Παράλληλα, στη Ρωσία, ουκρανικά drones έπληξαν σπίτια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους. Ο τοπικός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε στο Telegram ότι υπέστησαν ζημιές πολλά σπίτια και αυτοκίνητα στην πόλη Βόλγκογκραντ και γειτονικές περιοχές, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Drones έπληξαν επίσης βιομηχανικές επιχειρήσεις, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες από τις ρωσικές αρχές.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το διυλιστήριο πετρελαίου Lukoil στη Βόλγκογκραντ ανέστειλε τις δραστηριότητές του από την Τετάρτη, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του λόγω ουκρανικής επίθεσης με drones, με ζημιές σε βασική μονάδα απόσταξης αργού (περίπου 40% της δυναμικότητας).

Οι αμοιβαίες επιθέσεις εντάσσονται στην κλιμάκωση των drone και πυραυλικών πληγμάτων και από τις δύο πλευρές, εν μέσω αποτυχίας των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

