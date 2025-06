Ενας νεκρός και τραυματίες από καταιγισμό πυροβολισμών στη Βόρεια Καρολίνα

Με αίμα βάφτηκε πάρτι σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ, μ’ ένα νεκρός και 11 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον 80 πυροβολισμοί ακούστηκαν το πρωί της Κυριακής 1/6/2025. την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι σε οικία.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, αλλά οι αρχές πιστεύουν ότι υπήρχαν περισσότεροι από ένας δράστες όταν ξέσπασε το επεισόδιο γύρω στις 12:45 π.μ. την Κυριακή, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Κατόμπα.

1 dead, 11 injured after dozens of shots fired in North Carolina, officials say https://t.co/l4PYtqYODG pic.twitter.com/k3bRNdl8rt

— CP24 (@CP24) June 2, 2025