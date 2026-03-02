Ενδιαφέρον «γιγάντων» για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στην Πάτρα – Ποιες εταιρείες κατέθεσαν πρόταση

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Πάτρα για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου βιώσιμης κινητικότητας, με την εγκατάσταση δημοσίων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το ενδιαφέρον των μεγάλων εταιρειών του κλάδου είναι έντονο, καθώς στον διαγωνισμό για την παραχώρηση ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των υποδομών συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες που έχουν αναπτυχθεί στον χώρο, όπως η ΔΕΗ, η METLEN Energy & Metals και η ΕΡΜΗΣ.

Η δημοτική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας αντιδημάρχου και μετά από ομόφωνη συζήτηση, ενέκρινε τα πρακτικά των γνωμοδοτικών οργάνων που αξιολόγησαν τις προσφορές. Οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν τόσο για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όσο και για τη σχέση ποιότητας-τιμής, όπως ορίζει το πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ενσωματώνοντας τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες και τις εθνικές διατάξεις περί ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με τα πρακτικά αξιολόγησης, η ΔΕΗ υπερείχε σε όλα τα κρίσιμα τεχνικά κριτήρια, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 100 μονάδων, ενώ η ΕΡΜΗΣ ακολούθησε με 92,4 μονάδες και η METLEN με 89,87. Κριτήρια όπως ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλαβών, η διάρκεια εγκατάστασης, τα τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των φορτιστών αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.

Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να επιλεχθεί ο τελικός ανάδοχος του έργου, ενώ να σημειωθεί ότι οι εταιρείες έχουν δικαίωμα δικαστικής προσφυγής που εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο θα φέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

Η επένδυση για το έργο υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, ενώ το κόστος εξοπλισμού και συνδέσεων ανέρχεται σε 1,84 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα αποπληρωθεί μέσω της σύμβασης παραχώρησης, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Με το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να προσφέρει στους πολίτες σύγχρονες και οικολογικές λύσεις μετακίνησης, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις ηλεκτροκίνησης και έξυπνης αστικής κινητικότητας. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δημόσιων φορτιστών αποτελεί κομβικό βήμα για την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων από επαγγελματίες και ιδιώτες οδηγούς, προωθώντας ταυτόχρονα την πράσινη μετάβαση στην πόλη.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 50 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η προκήρυξη προβλέπει τη δημιουργία 50 σταθμών με συνολικά 100 θέσεις φόρτισης, αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ταξί, λεωφορεία και φορτηγά, σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 17 σημεία, που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου. Ορισμένα από τα κεντρικά σημεία περιλαμβάνουν: Μαιζώνος 177 με τέσσερις θέσεις, Κοραή 5 με έξι θέσεις, Αθανασίου Διάκου με έξι θέσεις, Πλατεία Ομονοίας με πέντε θέσεις, και Αγίου Ανδρέου 73-65 με οκτώ θέσεις. Παράλληλα, σταθμοί τύπου AC22kW θα εγκατασταθούν σε Καλαβρύτων και Φώκαιας, ενώ η παραλιακή ζώνη, ο Οβρυάς, το Ρίο και τα Βραχνέικα θα καλύψουν και τις περιφερειακές περιοχές του Δήμου.

Οι σταθμοί θα διαθέτουν τόσο γρήγορους φορτιστές DC50kW όσο και συμβατικούς AC22kW, εξασφαλίζοντας ευελιξία και ικανοποιώντας διαφορετικές ανάγκες φόρτισης. Η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται σε 11 χρόνια, με τον πρώτο χρόνο να καλύπτει τις διαδικασίες αδειοδότησης και εγκατάστασης, και τα επόμενα 10 χρόνια τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και τη στήριξη των εθνικών και ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων. Οι νέοι σταθμοί φόρτισης αναμένεται να ενισχύσουν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την προσβασιμότητα σε καθαρές τεχνολογίες, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία μέσω ενδεχόμενης μελλοντικής σύνδεσης με ΑΠΕ.

