Ενδοοικογενειακή βία στην Αχαΐα: Στοιχεία σοκ, ανησυχητικά συμπεράσματα
Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αχαΐα.
Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αχαΐα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών υπηρεσιών για τα έτη 2024 και 2025 που έχει στη διάθεσή της η «Π» .
Αν και η αύξηση δεν είναι θεαματική σε απόλυτους αριθμούς, οι καταγραφές δείχνουν ότι το φαινόμενο όχι μόνο παραμένει έντονο αλλά εξακολουθεί να απασχολεί σε σημαντικό βαθμό τις αρχές και την τοπική κοινωνία.
Συνολικά στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν το 2025 1.611 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, έναντι 1.574 το 2024.
Η αύξηση κατά 37 περιστατικά αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 2,3%, δείχνοντας μια σταθερή αλλά επίμονη ανοδική τάση. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα που φτάνουν καθημερινά στις αστυνομικές υπηρεσίες.
Η ΑΧΑΪΑ
Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στην Αχαΐα, η οποία συγκεντρώνει διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 697 περιστατικά, ενώ το 2024 ήταν 667, δηλαδή 30 περισσότερες υποθέσεις μέσα σε έναν χρόνο. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί περίπου σε 4,5%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τη συνολική αύξηση που καταγράφεται σε επίπεδο Περιφέρειας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αχαΐα συγκεντρώνει περίπου το 43% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο περιστατικά που φτάνουν στις αρχές στην περιοχή καταγράφεται στον συγκεκριμένο νομό, γεγονός που αναδεικνύει τόσο το μέγεθος του προβλήματος όσο και την πίεση που δέχονται οι αστυνομικές υπηρεσίες.
ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» και το pelop.gr, μέσα στο 2025 κατέγραψαν δεκάδες υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη, ενώ υπάρχουν και αρκετά περιστατικά που δεν είδαν το φως στην δημοσιότητα. Στην αχαϊκή πρωτεύουσα καταγράφονται περίπου 10 έως 15 περιστατικά που απασχόλησαν τη δημοσιότητα μέσα στη χρονιά, τα οποία αφορούν κυρίως συλλήψεις μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, επεισόδια μεταξύ συντρόφων αλλά και υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων. Στην Αιγιαλεία η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε επίπεδο καταγγελιών. Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας, μέσα στο 2025 καταγράφηκαν περίπου 60 έως 70 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μόνο στους πρώτους μήνες της χρονιάς είχαν αναφερθεί 56 καταγγελίες και 22 συλλήψεις δραστών. Στη Δυτική Αχαΐα τα περιστατικά που αναδείχθηκαν μέσα από δημοσιεύματα είναι σαφώς λιγότερα, με περίπου 3 έως 5 υποθέσεις να έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα κατά τη διάρκεια του 2025, ενώ ακόμη μικρότερος είναι ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων.
Πίσω όμως από τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικές ιστορίες βίας που αποκαλύπτονται όλο και συχνότερα. Κατά τη διάρκεια του 2025, αρκετές υποθέσεις που σημειώθηκαν στην Αχαΐα απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα. Σε μία από αυτές, γυναίκα στην Πάτρα, κατήγγειλε τον σύντροφό της για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίησης, ενώ η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η καταγγελία περιέλαβε και κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση μέσα στη σχέση. Ιδιαίτερα βαριά επίσης ήταν και υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές της χρονιάς στην Πάτρα και αφορούσε κακοποίηση ανηλίκου μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν και περιστατικά βίας μεταξύ συγγενικών προσώπων. Σε μία περίπτωση στην ορεινή Αχαΐα, άνδρας συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο κατά το οποίο τραυμάτισε συγγενικό του πρόσωπο με μαχαίρι, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας κλήθηκαν να διαχειριστούν δεκάδες καταγγελίες μέσα στο 2025. Πολλές από αυτές οδήγησαν σε συλλήψεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ενεργοποιήθηκαν και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των θυμάτων.
Οι αριθμοί των τελευταίων δύο ετών δείχνουν ότι το φαινόμενο παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητικό. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών συνδέεται και με το γεγονός ότι περισσότερα θύματα αποφασίζουν πλέον να καταγγείλουν τη βία που βιώνουν. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια κοινωνική πραγματικότητα που αρχίζει σταδιακά να βγαίνει από τη σιωπή. Το βέβαιο είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση για την κοινωνία, με την Αχαΐα να παραμένει στο επίκεντρο των περιστατικών σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
