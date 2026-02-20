Ενέργεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης – Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό

Την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις φέρνει εκ νέου στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις για την ακρίβεια, τις ΑΠΕ και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

20 Φεβ. 2026 14:30
Pelop News

Στο προσκήνιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης επανέρχεται η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε εκ νέου επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας διευκρινίσεις για την ενεργειακή ακρίβεια, την πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ο κ. Ανδρουλάκης καλεί τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας στην ενέργεια, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικά μέτρα που θα διευκολύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν οικονομικότερα τιμολόγια. Παράλληλα θέτει ζήτημα αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση έχει απομακρυνθεί από τον κοινωνικό της ρόλο.

Σημαντικό μέρος της ερώτησης αφορά την ενεργειακή μετάβαση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αγρότες, συνεταιρισμοί και ενεργειακές κοινότητες αποκλείονται από τον ηλεκτρικό χώρο, ενώ ζητά να αποσαφηνιστεί πότε θα διασφαλιστεί η σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης ώστε να περιοριστεί η απόρριψη παραγόμενης πράσινης ενέργειας και να μειωθεί το ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα θέτει θέμα ενεργειακής ασφάλειας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων, επισημαίνοντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως εκείνη με την Κύπρο, και ζητώντας διευκρινίσεις για το ενδεχόμενο περαιτέρω ιδιωτικοποίησης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι η ενεργειακή κρίση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που, όπως αναφέρει, έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε παράγοντα διαρκούς ακρίβειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σημαντικό ποσοστό ελληνικών νοικοκυριών δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ενεργειακές ανάγκες, ενώ επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Επιπλέον, σημειώνει ότι παρά τη μείωση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ κάνει λόγο για ελλιπή σχεδιασμό στην ενεργειακή μετάβαση, καθυστερήσεις σε έργα υποδομών και προβλήματα απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η επίκαιρη ερώτηση αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, με επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, την πράσινη μετάβαση και τη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

