Ενεργειακές προσδοκίες στον «Ασωπό»: Η ακτινογραφία των δυνητικών αποθεμάτων στο Ιόνιο

Στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου εισέρχεται δυναμικά ο στόχος «Ασωπός» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, μετά την ανακοίνωση της Energean (15.04.2026) για τα δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου. Με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 270 δισ. κυβικά μέτρα (κ.μ.), το κοίτασμα χαρακτηρίζεται ως μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρος αφετηρία για το ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων, αν και υπολείπεται των κολοσσιαίων κοιτασμάτων της περιοχής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του «Ασωπού», οι ειδικοί το τοποθετούν ανάμεσα στο ισραηλινό Ταμάρ (200 δισ. κ.μ.) και τον κυπριακό «Γλαύκο» (226 δισ. κ.μ.). Παραμένει βέβαια σημαντικά μικρότερο από το εμβληματικό Λεβιάθαν του Ισραήλ (419 δισ. κ.μ.) ή το γιγαντιαίο Ζορ της Αιγύπτου, το οποίο αγγίζει τα 850 δισ. κ.μ. Ωστόσο, η επιβεβαίωση των 270 δισ. κ.μ. θα αποτελούσε δομική αλλαγή για τα ενεργειακά δεδομένα της Ελλάδας, υπερβαίνοντας κατά πολύ μικρότερα κοιτάσματα όπως το Karish ή το «Αφροδίτη».

Η τοποθέτηση της πιθανότητας επιτυχίας στο 16% από την κοινοπραξία (Energean, ExxonMobil, HELLENiQ Energy) ερμηνεύεται από τους αναλυτές βάσει της διεθνούς πρακτικής. Στην πράξη, αυτό το ποσοστό δεν αποτελεί «αποτυχία» αν δεν βρεθεί αμέσως το σύνολο της ποσότητας, αλλά ένα ρεαλιστικό σημείο εκκίνησης. Τα σενάρια είναι τρία:

Dry Well: Μια εντελώς στείρα γεώτρηση που θα δρούσε ανασταλτικά για την περιοχή.

Μερική παρουσία: Εντοπισμός υδρογονανθράκων που δεν αρκούν για άμεση εκμετάλλευση, αλλά «ξεκλειδώνουν» νέα δεδομένα για δεύτερη, πιο στοχευμένη γεώτρηση.

Πλήρης επιβεβαίωση: Η ταυτοποίηση των δυνητικών ποσοτήτων, που θα σημάνει την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας.

Στελέχη του κλάδου υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία εξαρτάται συχνά από την ορθή ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων και όχι μόνο από την ύπαρξη του πόρου. Ιστορικά παραδείγματα, όπως αυτά των Λεβιάθαν και Ζορ, δείχνουν ότι μεγάλες εταιρείες απέτυχαν να εντοπίσουν τον πλούτο που βρισκόταν στα δικαιώματά τους επί χρόνια, μέχρις ότου νέα επιστημονική προσέγγιση «ξεκλειδώσει» το υπέδαφος.

Η ερευνητική γεώτρηση στον «Ασωπό» τον Φεβρουάριο του 2027 θα αποτελέσει την τελική απάντηση στο αν η Ελλάδα μπορεί να καταστεί υπολογίσιμος παίκτης στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.

