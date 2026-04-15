Ιόνιο: Υπεγράφη η σύμβαση για τη γεώτρηση στο Block 2 – Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη έρευνα μετά από δεκαετίες

Με την υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, η Ελλάδα περνά πλέον από τη φάση της προετοιμασίας στη φάση της υλοποίησης για ένα έργο που συνδέεται με την πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα μετά από δεκαετίες. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου υπέγραψαν η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και η Stena Drilling.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σουηδίας. Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός χαρακτήρισε την υπογραφή «ιστορική στιγμή» για τη χώρα, παρουσιάζοντάς την ως κομβικό βήμα στον εθνικό σχεδιασμό για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων. Η αναφορά αυτή αποδίδεται στον ίδιο και αποτελεί κυβερνητική αποτίμηση της εξέλιξης.

Το βασικό, πάντως, γεγονός είναι ότι από εδώ και πέρα μπαίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ερευνητική γεώτρηση στον στόχο «Ασωπός 1» προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, κάτι που, εφόσον τηρηθεί, θα σημάνει την επιστροφή της Ελλάδας σε υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση ύστερα από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης: Υδρογονάνθρακες: Στόχος η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027

Η κυβερνητική πλευρά συνδέει το έργο με μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της ενεργειακής αυτάρκειας, της οικονομίας και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, ενώ υποστηρίζει ότι, αν οι ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου επιβεβαιωθούν και το κοίτασμα αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, θα μπορούσαν να προκύψουν δημόσια έσοδα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Αυτές οι εκτιμήσεις παραμένουν σε επίπεδο προσδοκίας και εξαρτώνται από το αποτέλεσμα της ίδιας της γεώτρησης.

Το έργο θα αναλάβει επιχειρησιακά το γεωτρύπανο Stena DrillMAX, ένα drillship έκτης γενιάς της Stena Drilling, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις σε μεγάλα βάθη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, μπορεί να λειτουργεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια και να εκτελεί γεωτρήσεις έως 35.000 πόδια, ενώ διαθέτει σύστημα δυναμικής τοποθέτησης DP3 και έχει λάβει την πιστοποίηση DNV Abate (P) για μείωση εκπομπών και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.

Η υπογραφή της σύμβασης δεν κλείνει, αλλά ανοίγει το κρίσιμο κεφάλαιο της πραγματικής δοκιμής του έργου. Από εδώ και πέρα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην υλοποίηση του προγράμματος γεώτρησης, στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και, τελικά, στο αν οι γεωλογικές ενδείξεις θα επιβεβαιωθούν στην πράξη. Για την κυβέρνηση είναι ένα ενεργειακό και πολιτικό στοίχημα. Για τις εταιρείες, μια υψηλού κόστους ερευνητική επένδυση. Και για τη χώρα, μια εξέλιξη με σαφές οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, αλλά ακόμη χωρίς προεξοφλημένο αποτέλεσμα.

