Υδρογονάνθρακες: Στόχος η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027

Σε φάση επιτάχυνσης περνά ο σχεδιασμός για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη δυτική Ελλάδα, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να ανακοινώνει ότι μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία μίσθωσης γεωτρύπανου, ώστε η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο να γίνει τον Φεβρουάριο του 2027. Η γεώτρηση αφορά το λεγόμενο «Block 2», όπου δραστηριοποιούνται η ExxonMobil, η HelleniQ Energy και η Energean.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε ότι το αμέσως επόμενο βήμα αφορά την ενοικίαση του γεωτρύπανου μέσα στον τρέχοντα μήνα, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που οδηγεί στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στις αρχές του 2027. Όπως διευκρίνισε, το ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι να διαπιστωθεί αν τα πιθανά κοιτάσματα είναι βιώσιμα και μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά.

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ακόμη ότι πριν από το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου, ανοίγοντας έτσι ένα δεύτερο μέτωπο ερευνών στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Αντίστοιχα, δημοσιευμένα στοιχεία για τον προγραμματισμό των ερευνών τοποθετούν την έναρξη σεισμικών εργασιών στις νέες παραχωρήσεις προς το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή ανέδειξε ξανά την ανάγκη ενεργειακής θωράκισης και στρατηγικής αυτάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές πηγές, δίνοντας έμφαση στη σημασία που έχει για την Ελλάδα να διερευνήσει σοβαρά το ενδεχόμενο αξιοποίησης δικών της ενεργειακών πόρων.

Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε κάλεσμα προς όσους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ», οι αντλίες θερμότητας και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, να προχωρήσουν εγκαίρως στην εξαργύρωση των vouchers έως τις 30 Ιουνίου, επισημαίνοντας ότι τότε ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.





