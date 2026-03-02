ΕΝΦΙΑ 2026: Διπλό «καπέλο» σε κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers, ποιοι γλιτώνουν το βαρύ χαράτσι

Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων, καθώς και τα συνδεδεμένα με αυτούς νομικά πρόσωπα και οντότητες, θα επιβαρυνθούν φέτος με προσαύξηση 100% στον ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίες που παραμένουν κενές και δεν έχουν μισθωθεί.

Η ρύθμιση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 2026 και ισχύει έως το 2028, αφορά αποκλειστικά ακίνητα που δηλώνονται στο Ε9 ως «Κατοικία/Διαμέρισμα» ή «Μονοκατοικία». Η προσαύξηση υπολογίζεται επί του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ και επιβάλλεται όταν το ακίνητο δεν έχει εκμισθωθεί καθόλου κατά το προηγούμενο έτος (2025).

Εξαιρέσεις από την προσαύξηση

Δεν εφαρμόζεται η επιπλέον χρέωση εφόσον το ακίνητο έχει δηλωθεί ως μισθωμένο για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του 2025. Τα στοιχεία των μισθώσεων αντλούνται αυτόματα από τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην ΑΑΔΕ.

Διαδικασία εφαρμογής

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα (Α. 1051/2026):

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει στην ΑΑΔΕ, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της, τα στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, αγοραστών, διαχειριστών πιστώσεων και συνδεδεμένων οντοτήτων.

Για το 2026, οι υπόχρεοι μπορούν να διαβιβάσουν έως τις 2 Μαρτίου 2026 στην ΑΑΔΕ στοιχεία μισθωμένων ακινήτων για τουλάχιστον 6 μήνες το 2025, αναγράφοντας υποχρεωτικά ΑΦΜ και ΑΤΑΚ του ακινήτου, καθώς και προαιρετικά τον Αριθμό Καταχώρισης Μισθωτηρίου.

Ο υπολογισμός της προσαύξησης γίνεται αυτόματα κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Διορθώσεις και επανεκκαθάριση

Εάν η ΑΑΔΕ λάβει μεταγενέστερα στοιχεία που δικαιολογούν την επιβολή προσαύξησης, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση και έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί αχρεωστήτως η προσαύξηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν επανέλεγχο και επανεκκαθάριση. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, εκδίδεται νέα πράξη ΕΝΦΙΑ· σε περίπτωση απόρριψης, εκδίδεται πράξη απόρριψης με αναγραφή του λόγου.

Η ρύθμιση στοχεύει στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων στην αγορά μίσθωσης, εν μέσω στεγαστικής πίεσης.

