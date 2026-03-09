ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα νέα «ραβασάκια», ποιοι γλιτώνουν λεφτά και ποιοι θα πληρώσουν διπλά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκληρώνει την εκκαθάριση και αναμένεται να αναρτήσει άμεσα, εντός των επόμενων ημερών και έως τις 10-15 Μαρτίου 2026, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος. Περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα ενημερωθούν για το ποσό που τους αναλογεί, με τον συνολικό φόρο να εκτιμάται κοντά στα 2,3 δισ. ευρώ.

Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος Μαρτίου χωρίς έκπτωση, ενώ όσοι χρειάζονται μεγαλύτερη διευκόλυνση μπορούν να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων με επιτόκιο.

Τα εκκαθαριστικά θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myAADE (μέσω Taxisnet), στην ενότητα «Εφαρμογές» → «Δημοφιλείς εφαρμογές» → «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ», επιλέγοντας το έτος 2026. Οι χρήστες της εφαρμογής myAADEapp θα λάβουν push ειδοποίηση αμέσως μετά την ανάρτηση.

Για την πλειονότητα των ιδιοκτητών που δεν είχαν μεταβιβάσεις, αγορές ή πωλήσεις ακινήτων το 2025, το ποσό θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Μειώσεις αναμένονται σε όσους μείωσαν την ακίνητη περιουσία τους (π.χ. πωλήσεις, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές), ενώ αυξήσεις θα δουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα, δικαιώματα (πλήρη/ψιλή κυριότητα, επικαρπία) ή τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους.

Σημαντικές ελαφρύνσεις ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες:

Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για μόνιμους κατοίκους οικισμών έως 1.500 κατοίκους (έως 1.700 σε παραμεθόριες/ακριτικές περιοχές όπως Έβρος, Δυτική Μακεδονία, σύνορα Ηπείρου κ.ά.), με εξαίρεση την Αττική (πλην Π.Ε. Νήσων). Η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ. Σε συνδυασμό με ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, η μείωση μπορεί να φτάσει έως 70%.

Έκπτωση 20% (ή 10% για υψηλότερες αξίες) σε ασφαλισμένες κατοικίες έναντι φυσικών καταστροφών, για περίπου 400.000 νοικοκυριά.

Έκπτωση 50% ή πλήρης απαλλαγή για πάνω από 700.000-800.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα (έως 9.000 ευρώ + 1.000 ευρώ ανά μέλος), τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία ≥80% και περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές, εφόσον πληρούνται τα περιουσιακά όρια.

Αντίθετα, προσαύξηση 100% (διπλάσιος κύριος φόρος) επιβάλλεται σε κλειστά ακίνητα (κατοικίες/διαμερίσματα/μονοκατοικίες) που διακρατούν τράπεζες, funds και εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers), εφόσον δεν μισθώθηκαν για τουλάχιστον 6 μήνες εντός 2025. Το μέτρο ισχύει έως 2028 και στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

