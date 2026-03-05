ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους

Μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 αναμένεται να έχει σταλεί ο φετινός λογαριασμός ΕΝΦΙΑ σε περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Για την συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων το ποσό παραμένει ουσιαστικά ίδιο με πέρυσι, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Οι όποιες αλλαγές στο ύψος του φόρου προκύπτουν κυρίως από αλλαγές στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2025, όπως αγορές, κληρονομιές, γονικές παροχές, δωρεές, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ολοκλήρωση νέων κατασκευών.

Αντίθετα, θα δουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ όσοι πούλησαν ή μετέβιβασαν ακίνητα (π.χ. σε παιδιά ή εγγόνια), καθώς μειώνεται η συνολική φορολογητέα αξία της περιουσίας τους.

Ιδιαίτερα σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες:

Ασφαλισμένες κατοικίες: Έκπτωση έως 20% για ακίνητα αξίας μέχρι 500.000 € και 10% για μεγαλύτερα, εφόσον ήταν ασφαλισμένα το 2025 κατά σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Έκπτωση έως 20% για ακίνητα αξίας μέχρι 500.000 € και 10% για μεγαλύτερα, εφόσον ήταν ασφαλισμένα το 2025 κατά σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Κάτοικοι μικρών οικισμών: Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές), όταν η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 400.000 €. Η ρύθμιση δεν ισχύει στους οικισμούς της Αττικής (εκτός νησιωτικής ενότητας).

Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές), όταν η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 400.000 €. Η ρύθμιση δεν ισχύει στους οικισμούς της Αττικής (εκτός νησιωτικής ενότητας). Χαμηλά εισοδήματα: Έκπτωση 50% για νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 € (συν 1.000 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος) και πλήρης απαλλαγή για οικογένειες με 3+ εξαρτώμενα τέκνα ή άτομα με αναπηρία ≥80%, εφόσον τηρούνται τα περιουσιακά όρια.

Έκπτωση 50% για νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 € (συν 1.000 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος) και πλήρης απαλλαγή για οικογένειες με 3+ εξαρτώμενα τέκνα ή άτομα με αναπηρία ≥80%, εφόσον τηρούνται τα περιουσιακά όρια. Ειδικές κατηγορίες: Πλήρης απαλλαγή σε περιοχές φυσικών καταστροφών και για διατηρητέα κτίρια.

Από την άλλη πλευρά, διπλάσιο ΕΝΦΙΑ (αύξηση 100%) θα επιβληθεί σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers) για τα κλειστά ακίνητα που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους. Από την αύξηση εξαιρούνται κατοικίες που ενοικιάστηκαν για τουλάχιστον 6 μήνες μέσα στο 2025.

Τα εκκαθαριστικά είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ → Έτος 2026), με σύνδεση μέσω κωδικών Taxisnet.

Η πληρωμή γίνεται σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Για περισσότερες δόσεις είναι δυνατή η ένταξη στην πάγια ρύθμιση (έως 24 έντοκες δόσεις). Δεν υπάρχει έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση.

