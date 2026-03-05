ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους

Έως τις 10 Μαρτίου αναρτάται ο ΕΝΦΙΑ για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους
05 Μαρ. 2026 8:56
Pelop News

Μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 αναμένεται να έχει σταλεί ο φετινός λογαριασμός ΕΝΦΙΑ σε περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Για την συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων το ποσό παραμένει ουσιαστικά ίδιο με πέρυσι, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Οι όποιες αλλαγές στο ύψος του φόρου προκύπτουν κυρίως από αλλαγές στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2025, όπως αγορές, κληρονομιές, γονικές παροχές, δωρεές, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ολοκλήρωση νέων κατασκευών.

Αντίθετα, θα δουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ όσοι πούλησαν ή μετέβιβασαν ακίνητα (π.χ. σε παιδιά ή εγγόνια), καθώς μειώνεται η συνολική φορολογητέα αξία της περιουσίας τους.

Ιδιαίτερα σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες:

  • Ασφαλισμένες κατοικίες: Έκπτωση έως 20% για ακίνητα αξίας μέχρι 500.000 € και 10% για μεγαλύτερα, εφόσον ήταν ασφαλισμένα το 2025 κατά σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.
  • Κάτοικοι μικρών οικισμών: Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές), όταν η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 400.000 €. Η ρύθμιση δεν ισχύει στους οικισμούς της Αττικής (εκτός νησιωτικής ενότητας).
  • Χαμηλά εισοδήματα: Έκπτωση 50% για νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 € (συν 1.000 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος) και πλήρης απαλλαγή για οικογένειες με 3+ εξαρτώμενα τέκνα ή άτομα με αναπηρία ≥80%, εφόσον τηρούνται τα περιουσιακά όρια.
  • Ειδικές κατηγορίες: Πλήρης απαλλαγή σε περιοχές φυσικών καταστροφών και για διατηρητέα κτίρια.

Από την άλλη πλευρά, διπλάσιο ΕΝΦΙΑ (αύξηση 100%) θα επιβληθεί σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers) για τα κλειστά ακίνητα που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους. Από την αύξηση εξαιρούνται κατοικίες που ενοικιάστηκαν για τουλάχιστον 6 μήνες μέσα στο 2025.

Τα εκκαθαριστικά είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ → Έτος 2026), με σύνδεση μέσω κωδικών Taxisnet.

Η πληρωμή γίνεται σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Για περισσότερες δόσεις είναι δυνατή η ένταξη στην πάγια ρύθμιση (έως 24 έντοκες δόσεις). Δεν υπάρχει έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:42 «Πέρασε» η επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εκλογές
9:33 Πένθος για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου 
9:30 Ιράν: Σεβόμαστε την Τουρκία, δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο εναντίον της
9:20 Πάτρα: Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Κρητών ΦΩΤΟ
9:19 «Τειρεσίας ενοικιαστών»: Έρχεται «μαύρη λίστα» μισθωτών
9:12 Ωρα Πατρών: Πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου για τον τερματισμό του πολέμου
9:10 Τέμπη – Δίκη για τα «χαμένα» βίντεο: Συνεχίζεται η κατάθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα
9:07 Του βρήκαν ηρωίνη, συνελήφθη στην Πάτρα
9:06 Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»
9:06 Αμαλιάδα: Οδηγούσε ΙΧ, ενώ του είχαν πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας
9:03 Χρυσός «φωτιά» λόγω Μέσης Ανατολής
9:01 Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
8:56 ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους
8:56 Βαρθολομιό: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οδηγούσε
8:49 Financial Times: Ο Τραμπ χωρίς σαφές σχέδιο για το Ιράν
8:40 Ονδούρα: Εκτελέσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Κάστρο, καταγγελίες ΟΗΕ
8:33 Στην Χαλκίδα ο επόμενος σταθμός του Μπραντ Πιτ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
8:31 Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ
8:24 Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03
8:24 Κρίση στην Μέση Ανατολή: Τα πλήγματα του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό- «Παγώνουν» οι πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ