ΕΝΦΙΑ 2026: Τα συχνότερα λάθη στο Ε9 που «φουσκώνουν» τον φόρο, πώς να τα διορθώσετε

Καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ διαδραματίζουν τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο έντυπο Ε9, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εντοπίζουν λάθη στη δήλωσή τους έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση Ε9. Μετά τη διόρθωση των στοιχείων, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση του φόρου και, εφόσον προκύψει χαμηλότερο ποσό, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος που έχει δηλωθεί για κάθε ακίνητο. Σε αρκετές περιπτώσεις, φορολογούμενοι που διαθέτουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία εμφανίζονται λανθασμένα ως πλήρεις κύριοι, με αποτέλεσμα να φορολογούνται για το σύνολο της αξίας του ακινήτου.

Αντίστοιχα, κρίσιμη είναι και η σωστή δήλωση των ημιτελών κτισμάτων. Για ακίνητα που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής προβλέπεται έκπτωση 60%, η οποία όμως εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχει δηλωθεί σωστά η σχετική ένδειξη στο Ε9. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φόρος υπολογίζεται κανονικά, χωρίς μείωση.

Προβλήματα στον υπολογισμό του φόρου μπορεί να προκύψουν και από ελλιπή στοιχεία σε αγροτεμάχια. Ειδικότερα, όταν δεν έχει συμπληρωθεί σωστά ο δήμος ή η δημοτική ενότητα, το σύστημα ενδέχεται να υπολογίσει μεγαλύτερη αξία, αυξάνοντας τον ΕΝΦΙΑ.

Σημαντική είναι και η ορθή αναγραφή του ορόφου. Σε περιπτώσεις όπου ο όροφος δεν έχει δηλωθεί ή έχει καταχωριστεί λανθασμένα, εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο. Στις μεζονέτες, ως όροφος θα πρέπει να δηλώνεται ο υψηλότερος και όχι εκείνος της εισόδου.

Παράλληλα, λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν και σε απώλεια εκπτώσεων. Για παράδειγμα, εάν δεν εμφανίζεται μείωση φόρου για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχει δηλωθεί.

Οι διορθώσεις στο Ε9 για το έτος 2026 μπορούν να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την υποβολή, η φορολογική διοίκηση επανυπολογίζει τον φόρο και εκδίδει νέο εκκαθαριστικό, εφόσον προκύπτει διαφορά.

Την ίδια στιγμή, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στα φετινά εκκαθαριστικά. Οι ιδιοκτήτες χωρίς μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση αναμένεται να καταβάλουν περίπου τον ίδιο φόρο με πέρυσι.

Μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ θα δουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή.

Αντίθετα, αυξημένο φόρο θα αντιμετωπίσουν όσοι απέκτησαν ακίνητα εντός του 2025 μέσω αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι απέκτησαν νέα εμπράγματα δικαιώματα.

Επιπλέον, μείωση φόρου προβλέπεται για περίπου 428.000 ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών για όλο το 2025, ενώ μικρότερες εκπτώσεις ισχύουν για μικρότερη διάρκεια ασφάλισης.

Τέλος, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

