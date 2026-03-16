Τι έδειξαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν είδαν τη μείωση 50%

Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026 ολοκληρώθηκε στην ψηφιακή πύλη myAADE, με τη φετινή εκκαθάριση να αποτυπώνει τόσο τις ελαφρύνσεις που προβλέφθηκαν για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών όσο και τα προβλήματα που άφησαν αρκετούς χωρίς τη μείωση που περίμεναν. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ βεβαίωση φόρου προέκυψε για 6.171.359 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.297.019.848,39 ευρώ.

Ποιοι ήταν οι κερδισμένοι της εκκαθάρισης

Από τους βασικούς ωφελημένους της φετινής διαδικασίας είναι οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς, για τους οποίους εφαρμόστηκε αυτόματη μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Η ελάφρυνση αυτή χορηγήθηκε σε 583.724 δικαιώματα και αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους σε όλη τη χώρα, αλλά και έως 1.700 κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και παραμεθόριοι δήμοι της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου.

Στην ίδια εκκαθάριση χορηγήθηκε και έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους, για 609.219 δικαιώματα, με το συνολικό όφελος να φτάνει τα 26.096.715,41 ευρώ.

Η “παγίδα” με τον αριθμό παροχής ρεύματος

Παρά τις αυτόματες μειώσεις, δεν έλειψαν οι περιπτώσεις όπου η έκπτωση 50% δεν εμφανίστηκε στο εκκαθαριστικό, παρότι ο ιδιοκτήτης την δικαιούται. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται σε παραλείψεις ή λάθη στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, που δεν επέτρεψαν στο σύστημα να αντιστοιχίσει σωστά το ακίνητο με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στο Ε1.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι, παρότι σε περίπου 39,5 χιλιάδες δικαιώματα η ταυτοποίηση έγινε ακόμη και χωρίς συμπληρωμένη παροχή στο Ε9, αυτό δεν κατέστη δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι, για αρκετούς φορολογούμενους ο φόρος υπολογίστηκε στο ακέραιο, χωρίς να ενεργοποιηθεί η μείωση.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκπτωση 50%

Για να ισχύσει η συγκεκριμένη ελάφρυνση, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:

Το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2024.

Ο ιδιοκτήτης να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν είδαν τη μείωση

Όσοι διαπιστώσουν ότι η έκπτωση δεν έχει περαστεί στο εκκαθαριστικό τους, μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026, χωρίς πρόστιμο, έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Εφόσον διορθωθούν τα στοιχεία και επιβεβαιωθεί η σωστή αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας, η μείωση θα δοθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση.

Για άλλες απαλλαγές ή μειώσεις που δεν χορηγήθηκαν αυτόματα, μπορούν να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση μέσω myAADE, στη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ, μαζί με το έντυπο Δ500 και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πώς βλέπετε το εκκαθαριστικό και πώς πληρώνεται ο φόρος

Η πρόσβαση στο εκκαθαριστικό γίνεται:

μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

μέσω του myAADEapp, στην ενότητα myWallet.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να λήγει στις 31 Μαρτίου 2026. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με IRIS, κάρτα ή web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό.

Τι δείχνει τελικά η φετινή εκκαθάριση

Η εικόνα που προκύπτει από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ είναι διπλή: από τη μία, καταγράφηκαν σημαντικές ελαφρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες· από την άλλη, αναδείχθηκαν και περιπτώσεις όπου μια λάθος ή ελλιπής καταχώριση στο Ε9 ήταν αρκετή για να χαθεί, έστω προσωρινά, μια προβλεπόμενη μείωση. Για τους φορολογούμενους που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο ώστε να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες διορθώσεις.

