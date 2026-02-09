ΕΝΦΙΑ 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 20%, πώς θα την εξασφαλίσετε

Λίγες ημέρες ακόμα για την υποβολή αίτησης για μείωση ΕΝΦΙΑ έως 20% σε ασφαλισμένες κατοικίες. Βήμα-βήμα η διαδικασία στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

09 Φεβ. 2026 7:57
Pelop News

Οι φορολογούμενοι που διαθέτουν κατοικίες ασφαλισμένες κατά φυσικών καταστροφών έχουν προθεσμία έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 για να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν την αίτησή τους στην ειδική πλατφόρμα myPROPERTY της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να εξασφαλίσουν μείωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.

Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση και κατά το προηγούμενο έτος, η σχετική φόρμα εμφανίζεται ήδη προσυμπληρωμένη στο σύστημα, με δυνατότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης στοιχείων πριν την οριστική υποβολή. Εάν η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, απαιτείται έλεγχος της δήλωσής της στο έντυπο Ε9, καθώς η προηγούμενη καταχώρισή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση.

Η διαδικασία αφορά κατοικίες που καλύπτονται από ασφάλιση για τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας τουλάχιστον για τρεις μήνες εντός του 2025. Μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης», οι δικαιούχοι πρέπει να:

  • Συσχετίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί της κατοικίας (ασφάλιση ιδίου).
  • Δηλώσουν τον ΑΦΜ συνιδιοκτήτη/ών, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτων).
  • Καταχωρίσουν τον/τους ΑΦΜ τρίτων προσώπων που έχουν δικαίωμα επί του ακινήτου, εφόσον οι ίδιοι δεν είναι δικαιούχοι (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτων).

Οι συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αίτηση λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση και μπορούν στη συνέχεια να συνδέσουν τα δικά τους ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα αντίστοιχα δικαιώματα επί της κατοικίας.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη από τις 12 δόσεις να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Η έκπτωση φτάνει το 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, όταν η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος, ενώ περιορίζεται στο 10% για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας. Σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά, με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο ασφάλισης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στατιστικά στοιχεία: Από τον Σεπτέμβριο 2023 έως τον Σεπτέμβριο 2025, ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών για καιρικά φαινόμενα και σεισμό αυξήθηκε κατά 54,5%, από 508.908 σε 786.206 (αύξηση 277.298 κατοικιών). Συνολικά, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών ανέρχονται σε 1.304.067, ανεβάζοντας το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης από 14,7% σε 19,8% (περίπου 2 στις 10 κατοικίες).

