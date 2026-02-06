Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το κίνητρο που άλλαξε τα δεδομένα, πώς αύξησε τις ασφαλίσεις κατοικιών στην Ελλάδα

Σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνές λόγω της κλιματικής αλλαγής, η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μέτρο που συνδέει τη φορολογική ελάφρυνση με την προστασία της περιουσίας. Η εισαγωγή εκπτώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για ασφαλισμένες κατοικίες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των συμβολαίων ασφάλισης σπιτιών, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Σύμφωνα με αυτά, στη διετία 2023-2025, οι κατοικίες που ασφαλίστηκαν για κινδύνους όπως καιρικά φαινόμενα και σεισμό αυξήθηκαν κατά 54,5%, δείχνοντας μια σαφή τάση ενίσχυσης της ασφαλιστικής κουλτούρας.

Κίνητρο για ασφάλιση

Η σύνδεση μεταξύ ΕΝΦΙΑ και ασφάλισης κατοικίας ξεκίνησε ως μέρος ευρύτερων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προστατεύουν τις περιουσίες τους από φυσικούς κινδύνους. Σύμφωνα με τον νόμο, τα φυσικά πρόσωπα που ασφαλίζουν την κατοικία τους σωρευτικά για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, για τουλάχιστον τρεις μήνες εντός του έτους, δικαιούνται μείωση στον ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση φτάνει έως και το 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, όταν η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η μείωση είναι 10%. Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας ασφάλισης, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά, αλλά απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (ή 900 ευρώ για το 2026).

Αυτή η πολιτική δεν είναι απλώς θεωρητική: Οι αιτήσεις για μείωση ΕΝΦΙΑ υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, με προθεσμία έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 για το τρέχον έτος. Επιπλέον, για ομαδικά ασφαλιστήρια, είναι πλέον δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης απευθείας στη ΔΟΥ, διευκολύνοντας μεγάλες ομάδες ιδιοκτητών.

Τα στατιστικά

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της ΕΑΕΕ, τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 1.304.067, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών στη χώρα διαμορφώθηκε στο 19,8%, με συμμετοχή 25 ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν το 98,5% της αγοράς. Ιδιαίτερα δυναμική είναι η αύξηση στις καλύψεις για καιρικά φαινόμενα και σεισμό – αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έκπτωση ΕΝΦΙΑ – με άνοδο 4,8% στο τρίμηνο και ποσοστό συμμετοχής 69,6% στα συνολικά συμβόλαια.

Συνολικά, από το 2023 έως το 2025, οι ασφαλισμένες κατοικίες αυξήθηκαν κατά περίπου 350.000, φέρνοντας το συνολικό ποσοστό κάλυψης από το 14% στο 19,8%. Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο φορολογικό κίνητρο, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες βλέπουν την ασφάλιση όχι μόνο ως προστασία, αλλά και ως τρόπο εξοικονόμησης φόρων.

Εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η Anytime και η Interamerican, τονίζουν ότι η έκπτωση ΕΝΦΙΑ λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο, ειδικά σε περιοχές ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης, που καλύπτουν τουλάχιστον 1.000 ευρώ ανά τ.μ.

